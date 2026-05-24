低空經濟｜國產600公斤推力級渦扇發動機首飛成功　填補技術空白

《新華社》報道，5月23日，在內蒙古錫林郭勒盟，由中國自主研製的600公斤推力級F406渦扇發動機，雙發配裝先進氣象無人機圓滿完成首次飛行試驗驗證。



國產自研600公斤推力級渦扇發動機首飛成功。（人民日報）

國產自研600公斤推力級渦扇發動機首飛成功。（人民日報）

據中國航發集團消息，飛行期間，發動機工作正常、狀態穩定，無人機在完成全部預定科目後順利返航着陸。型號研製相關負責人介紹，這標誌着中國通航動力領域，首次實現中小推力高端渦扇發動機的自主可控與國產化應用。

報道指出，此次首飛的F406渦扇發動機，由中國航發集團旗下四川天府輕型動力科技有限公司自主研製，擁有完全自主知識產權。它可在15公里高空、0.8馬赫以上速度條件下穩定工作，具備長航時、高可靠性等突出性能，填補了中國中小推力渦扇發動機領域多項技術空白。

國產自研600公斤推力級渦扇發動機首飛成功。（人民日報）

國產自研600公斤推力級渦扇發動機首飛成功。（人民日報）

未來，高空巡檢無人機、中繼通訊無人機、長航時高空氣象探測無人機等多樣化任務平台，都將獲得穩定可靠的「動力心臟」，為通用航空和低空經濟發展注入全新動力。

隨着後續批產及系列化工作推進，這款發動機還可衍生出公務機動力等系列產品，進一步拓展民用航空動力新空間。