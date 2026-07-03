中國第16次北冰洋考察大連啟航　｢雪龍兄弟｣四船聯動共同執行任務

7月3日，由國家自然資源部組織的中國第16次北冰洋考察隊在遼寧大連起航，奔赴北冰洋，這是中國「十五五」開局之年的首次北極考察。考察任務由「雪龍」號、「雪龍2」號、「極地」號以及「探索三號」共四艘船共同實施，預計於10月上旬完成。



「雪龍2」號。(雪龍2訪港籌備委員會）

據新華社報道，當前全球氣候變暖加劇，北極海冰消融等趨勢加劇，這關乎人類生存和發展的共同命運。本次考察將以應對全球氣候變化為核心，在北冰洋重點海域展開海冰、水文、生物、生態及大氣環境等綜合監測，同時圍繞加克洋中脊增生機制、洋殼動態演化等前沿科學問題進行探索，並聯合俄羅斯、德國等國科學家開展協同作業，為全球北極治理提供科學支撐。

據了解， 起航前夕（7月1日），「雪龍」號和「雪龍2」號在大連港舉行專場開放活動，邀請勞動模範、專家及學生登船參觀。今年5月，「雪龍兄弟」順利完成中國第42次南極考察任務。這兩艘科學考察船常年奔赴南北兩極，承載中國極地環境調查、氣候監測、海洋科研等任務。

執行中國南極考察任務的「雪龍2」號。（新華社）

據了解，「雪龍」號是中國第一艘極地考察破冰船，自1994年首航南極至今，已服役近32年，而2019年交付使用的「雪龍2」號，是中國第一艘自主建造的極地考察破冰船，也是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地考察破冰船，它的入列開啟了中國極地考察「雙龍探極」新模式。