科學懸案突破！中科院成功造出類球狀閃電　證實其本質為電磁孤子

球狀閃電，是一種罕見又神秘的自然現象，通常在雷暴後出現，呈球形、能短暫懸浮且發光，但它的本質和形成原因一直是科學難題。



如今，這一科學懸案終於迎來關鍵突破。近日，中國科學院上海光學精密機械研究所研究團隊，首次成功激發並穩定捕獲了與自然界球狀閃電高度相似的球形發光體，並證實其本質為電磁孤子，為揭示球狀閃電之謎提供了重要的實驗證據。相關成果4月16日在國際學術期刊《自然・光子學》發表。

類球狀閃電電磁孤子結構示意圖（CCTV中央電視台）

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此前理論推測，球狀閃電可能是一種「電磁孤子」——由電磁場和等離子體形成的特殊結構，能在沒有外部能量維持的情況下，自己「抓住」能量並保持形態。但過去的實驗只能做出微米大小、存在時間極短的微型孤子，和自然球狀閃電差距很大。

中國科學院上海光學精密機械研究所科研團隊另闢蹊徑，選擇用波長更長的太赫茲波作為驅動源，理論上能產生更大、更穩定的孤子。他們基於「羲和激光裝置」，用飛秒強激光轟擊微金屬絲，再通過納米尖端的「聚焦」作用，把太赫茲波壓縮到極小空間，形成了強度極高的相對論級太赫茲近場。

科研團隊在實驗室採集電磁孤子圖像。（CCTV中央電視台）

同時，科研團隊在針尖附近引入高速氬氣噴流。在強太赫茲場作用下，氣體被迅速電離，形成參數可控的等離子體環境。太赫茲波和等離子體相互作用，最終形成了一個近毫米級的球形發光結構。

實驗顯示，這個「類球狀閃電」直徑超過百微米，能穩定存在超過百納秒，壽命比傳統實驗大幅提升。更關鍵的是，它的發光行為、膨脹規律和温度變化，都和自然界中的球狀閃電高度相似。科學家通過光譜分析發現，這個光球表面温度從約7萬攝氏度緩慢降到6千攝氏度，證明有能量持續注入，而這正是太赫茲波的輻射壓力和等離子體的熱壓力相互作用導致，才讓它沒有像普通閃電一樣瞬間消散。

這項成果對於揭示球狀閃電本質、推動太赫茲強場物理研究以及探索新型聚變能量約束方式等具有重要作用。

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