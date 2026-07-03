北京理工曝光貨櫃化武器系統　年產目標2000套　民船可快速轉軍用

中國「貨櫃化武器系統」再有新進展，北京理工大學近日公開影片，首度展示車載電磁彈射系統發射固定翼無人機的實際畫面，並披露整個「貨櫃化武器模組系列」計劃細節。根據官方介紹，該系列武器系統涵蓋導彈、防空、電子戰及指揮控制等多種模組，年產目標達2000套，可快速部署於海上與陸基平台，引發外界關注其軍事應用潛力。



綜合媒體報道，北京理工大學機械工程學院6月30日在社群平台發布影片，畫面顯示3輛八輪平板卡車駛入場地後相互對接，透過機械鉸鏈組成連續平台，隨後一架固定翼螺旋槳無人機沿平台加速滑行並成功起飛，展示車載電磁彈射系統（EMALS）的運作方式。

報道指出，這也是該系統自去年12月底首次出現在上海船廠貨船「中達79」後，再次公開展示相關成果。不過，北京理工大學當時發布的相關貼文目前已無法查閱。

北京理工大學（BIT）機械工程學院6月30日公開中方車載電磁彈射器發射無人機的畫面。（北京理工大學）

去年曝光的影像曾引起外界廣泛討論，當時照片顯示，包括垂直導彈發射器、雷達感測器及自衛系統等軍事裝備，均整合於標準貨櫃模組內，可依需求快速部署。

根據北京理工大學介紹，最新公開的電磁彈射系統同樣採用貨櫃化設計，每輛載具均可裝入標準貨櫃，屬於由北京理工大學主導、超過70家研究機構共同參與的「貨櫃化武器模組系列」計畫。

官方表示，整個計劃至少涵蓋10多種功能模組，包括艦載無人機、防空、反艦、反潛、攻陸、雷達偵測、近程防禦、電子戰、水下作戰、指揮控制及後勤支援等，年產目標達2000套，可實現大規模、快速「隨插即用」部署，適用於海上及陸基平台。

北京理工大學在貼文中表示，這將成為一種極低成本、大規模產能與廣泛部署的顛覆性戰力。

同時，相關報道指出，雖然去年部分曝光的貨櫃模組可能仍屬展示模型，但此次車載電磁彈射系統成功運作，顯示整體計畫正持續推進。軍事評論員宋忠平指出，這技術是否完全成熟，還有待觀察，但最新釋出的影片向外界傳遞了一個信號。

內地軍事分析師傅前哨則稱，貨櫃化電磁彈射系統可讓無人機自複雜地形或水面艦艇起飛，大幅提升部署靈活性，「用幾輛卡車組裝機動式電磁彈射器，幾乎能在任何地點發射，甚至不需要標準道路」。

傅前哨認為，大型無人機未來可部署於中印邊境等高海拔地區，或太平洋島鏈等環境，也能直接在海岸線或艦艇前線操作，縮短數百公里的飛行距離，提高作戰效率。

部分中國軍事觀察人士認為，貨櫃化武器系統可讓民用貨船快速轉換為軍事用途，尤其在台灣海峽衝突等情境下具有潛在運用價值。

解放軍退役將領、軍事評論員岳剛則表示，貨櫃化模組武器系統有助於建立橫跨海陸的分散式智能化作戰架構，「有可能重塑現代戰爭規則」。