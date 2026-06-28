有片｜東風-26新型號｢裸彈｣首曝光增小彈翼　可突破防空反導系統

7月1日是解放軍戰略導彈部隊成立60周年，近日央視公開多款主力導彈，其中出現疑似東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面，這款導彈由三段圓柱彈身組成，包括畫面中刷成白色的彈頭段、二級彈體及一級助推段。彈身整體平滑且無外置粗大管線，同時分段處有明顯的環形接縫，畫面展現其高機動、快速反應能力和高生存能力。



據央視新聞報道，軍事評論員杜文龍認為，畫面中出現的導彈與東風-26高度相似，很可能是「東風-26」的最新改進型號。他指東風-26最新型號和東風-17同樣有「小彈翼」，可突破防空與反導系統，「這樣打擊複雜目標、移動目標，包括新目標都會有很大作用，凡是看到有彈翼的彈頭，一定要注意，它具備末段機動能力，對各類防空反導有極強的突破效果。」



央視首度公開東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。（央視）

過去「東風-26」多數以裝載在運輸 - 起豎 - 發射一體車（TEL）及儲藏筒內的狀態公開亮相，這次央視極為罕見公開其「裸彈」形態。央視畫面更詳細公開操作細節：打開蚌殼保護罩，裸彈豎起、點火發射、TEL轉移陣位，整個流程只需數分鐘時間，展現東風-26高機動、快速反應能力和高生存能力。

軍事評論員杜文龍認為，畫面中出現的這款導彈很可能是「東風-26」的最新改進型號。（央視）

杜文龍指，東風-26最新型號和東風-17同樣有「小彈翼」，可突破防空與反導系統。（央視新聞）

據了解，「東風-26」於2015年九三抗戰勝利70周年閱兵中首度亮相，彈重約20噸，最大射程達5,000公里，火力範圍覆蓋「第二島鏈」，因而被外界稱為「關島快遞」。內地媒體曾分析，就射程和威力而言，「東風」家族中超過東風-26的包含東風-31、東風-5、東風-41三型洲際核導彈，但洲際核導彈主要是作為戰略威懾力量來平衡對峙態勢，因此東風-26是執行常規戰略打擊的頂配。

近日央視公開了多款主力導彈。(央視新聞)

近日央視公開了多款主力導彈。(央視新聞)

據了解，「東風-26」 可攜帶核彈頭，也可攜帶常規彈頭，不僅能實施快速核反擊，更可進行常規中遠程精確打擊，即可攻擊航母戰鬥群等海上大中型目標，也能壓制以關島為核心的第二島鏈美軍海空軍基地，有效打擊西太平洋地區的航母編隊。