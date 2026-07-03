洪都拉斯外長否認與台灣接觸談復交 外交部：讚賞涉華表態
撰文：許祺安
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針對近期有關台灣與洪都拉斯可能恢復外交關係的傳聞，洪都拉斯外交部重申未與台灣方面接觸。中國外交部7月3日對此表示讚賞，並強調自2023年中洪建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作已取得豐碩成果。
中國外交部7月3日下午舉行例行記者會，應媒體提問，台灣外長近日表示正與洪都拉斯接觸，推進雙方復交，同時巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）日前訪問台灣期間，也曾表示鼓勵洪都拉斯關注巴拉圭與台灣的夥伴關係。
媒體提問並指出，洪都拉斯外交部長阿圭羅（Mireya Aguero）近日已就相關說法闢謠，重申洪都拉斯與台灣「沒有接觸」。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，「我們對阿圭羅外長的積極涉華表態表示讚賞」。
郭嘉昆表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是國際關係基本準則，更是國際大義、人心所向、大勢所趨，強調台灣當局逆勢而動，一切台獨分裂行徑註定將是徒勞的，只會自取其辱。
郭嘉昆指出，自2023年中國與洪都拉斯建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩成果。「事實充分證明，中洪建交符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。中方願在一個中國原則基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民。」