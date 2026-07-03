洪都拉斯外長否認與台灣接觸談復交　外交部：讚賞涉華表態

針對近期有關台灣與洪都拉斯可能恢復外交關係的傳聞，洪都拉斯外交部重申未與台灣方面接觸。中國外交部7月3日對此表示讚賞，並強調自2023年中洪建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作已取得豐碩成果。



中國外交部7月3日下午舉行例行記者會，應媒體提問，台灣外長近日表示正與洪都拉斯接觸，推進雙方復交，同時巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）日前訪問台灣期間，也曾表示鼓勵洪都拉斯關注巴拉圭與台灣的夥伴關係。

媒體提問並指出，洪都拉斯外交部長阿圭羅（Mireya Aguero）近日已就相關說法闢謠，重申洪都拉斯與台灣「沒有接觸」。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，「我們對阿圭羅外長的積極涉華表態表示讚賞」。

2023年6月12日中國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯時任總統卡斯特羅舉行會談。此圖是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為卡斯特羅舉行歡迎儀式。（新華社）

郭嘉昆表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是國際關係基本準則，更是國際大義、人心所向、大勢所趨，強調台灣當局逆勢而動，一切台獨分裂行徑註定將是徒勞的，只會自取其辱。

郭嘉昆指出，自2023年中國與洪都拉斯建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩成果。「事實充分證明，中洪建交符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。中方願在一個中國原則基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民。」