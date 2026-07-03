八一建軍節前兩軍官晉升上將　習近平出席晉銜儀式頒發命令狀

《央視新聞》報道，中央軍委晉升上將軍銜儀式3日在北京八一大樓舉行，中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任張曙光、空軍司令員王剛晉升上將軍銜，中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。中央軍委副主席張升民主持晉銜儀式，宣讀中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。



報道指，習近平向晉升上將軍銜的中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任張曙光、空軍司令員王剛頒發命令狀，表示祝賀。據了解，解放軍下月迎來「八一」建軍節，張曙光和王剛獲得晉升後，上將人數從四人增加至六人。

中央軍委晉升上將軍銜儀式7月3日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平（前排左一）出席晉銜儀式。（新華社）

公開資料顯示，王剛今年61歲，特技飛行員出身，曾任「王牌部隊」空軍航空兵第一師師長。 2012年中共十八大後，他調任空軍司令部擔任軍訓部部長；2016年晉升空軍參謀長助理，成為少將；2019年調任中部戰區空軍參謀長。

2022年二十大後，王剛晉升空軍參謀長，成為中將，2025年九三閱兵上任空中梯隊指揮官，年底改任空軍副司令員。此次獲晉升後，王剛被扶正為空軍司令員，成為解放軍最年輕的現役上將。

張曙光今年62歲，是中共二十屆中央紀委委員，長期在軍隊紀律檢查系統工作，與張升民在軍中有長時間交集。張升民2017年擔任軍委紀委書記時，張曙光擔任軍委紀委監察局局長；張曙光2018年任北部戰區空軍紀委書記，2021年12月升任陸軍紀委書記，獲中將軍銜。