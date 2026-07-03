昆明站試驗列車撞工人11死2傷　官方調查後懲處34名有關人員

2025年11月27日凌晨，昆明洛羊鎮站有試驗列車撞到路軌上的施工人員，造成11人死亡、2人受傷。據第一時間事故報道指出，當時檢測地震設備的55537次試驗列車在正常通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路（路軌）的施工作業人員發生碰撞釀成悲劇。



7月3日《新華社》報道，國家鐵路局黨組會議審議通過《中國鐵路昆明局集團有限公司洛羊鎮站檢測列車與作業人員相撞「11·27」重大鐵路交通事故調查報告》。經調查認定，這是一起因施工過程中違章指揮、冒險作業，現場未建立有效安全防護體系，企業日常安全管理不嚴不實，行業監管責任落實不到位等造成的重大鐵路交通責任事故，事故造成直接經濟損失1452萬元。



調查組查明，事故的直接原因是昆明南工務段在洛羊鎮站實施施工作業時，施工負責人在未接到准許施工的調度命令，明知不具備施工條件的情況下，違章打開作業門並帶領作業人員進入作業區域，且未與工地防護員共同確認列車運行情況，違章指揮作業人員開展施工作業；駐站聯絡員未按規定掌握列車運行情況並及時準確向工地防護員發出預報和確報信息，未提醒和督促現場下道避車，致使作業人員被正常通過的55537次檢測列車撞擊，造成重大人員傷亡。

報道指出，調查組對涉嫌重大責任事故罪的駐站聯絡員移送司法機關處理，對負有責任的昆明局集團公司、成都鐵路監督管理局等單位的34名有關人員給予黨紀政務處理。

昆明洛羊鎮站。

調查發現昆明局集團公司施工方案審核把關不嚴，施工結合部缺乏統一管理；慣性違章指揮問題突出，防護體系層層失守；企業安全管理不嚴不實，隱患排查整治走過場等問題，同時也暴露出相關部門存在行業管理和監管執法不到位的問題。

調查組總結四個教訓：未將血的教訓轉化為強化安全生產的實際行動

針對事故暴露的問題，調查組總結了四個方面的主要教訓：重大風險防範和隱患排查整治不嚴不實不細，未能有效推動安全治理向事前預防轉型；安全責任落實不到位，未能真正築牢安全生產的根基防線。

同類事故反覆發生，未將血的教訓轉化為強化安全生產的實際行動；安全防線構築不牢固，未能有效提升鐵路本質安全水平。同時，提出五項整改和防範措施建議：切實擔當維護鐵路安全穩定的政治責任；加強鐵路營業線施工全鏈條安全管理；健全完善鐵路安全生產管理體系；提升鐵路從業人員安全能力素質；實施高效精準安全監管。