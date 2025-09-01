紙質火車票將成歷史　10月1日起停發　報銷憑證由電子發票取代

紙質火車票將正式退出歷史舞台。根據鐵路部門規定，今年9月30日後，紙質報銷憑證將全面停用，由電子發票取代。



《封面新聞》報道，去年11月1日起，中國鐵路客運開始推廣使用全面數字化的電子發票，旅客若要報銷，不再需要到火車站、車票代售點、自助機上打印鐵路車票（紙質報銷憑證），直接在線上就能開具電子發票。

紙質報銷憑證。（中國鐵路）

為方便旅客和單位，鐵路客運在全面數字化電子發票推行使用期間設置過渡期，過渡期截至2025年9月30日。過渡期內「紙電併行」，旅客仍可使用紙質報銷憑證報銷。

鐵路12306 客服人員介紹，9月30日後，車站不再提供紙質報銷憑證，但之後如何規定仍有待通知。

電子發票。（中國鐵路）

據介紹，內地火車票「無紙化」進程從2018年開始。2018年11月，海南環島高鐵率先試點鐵路電子客票；次年7月，電子客票試點範圍擴大，成渝高鐵沿線13個車站被納入其中；2020年6月，電子客票在全國普速鐵路推廣實施，乘客可持有效身份證件「一證通行」，紙質火車票僅供報銷使用，不再是乘車憑證。

鐵路部門不再開具紙質火車票，但旅客仍可以在自助機上打印行程信息單，上面有發車時間、到發車站、座位號、檢票口等車票上的所有信息，方便旅客查看。