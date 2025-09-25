浙江紹興無人駕駛地鐵深夜撞死3名清潔工　官方已提級調查

據內媒《新黃河》報道，浙江省紹興市軌道交通2號線於9月13日深夜發生一宗地鐵列車撞上保潔員的安全事故，造成多人傷亡。多名知情人士透露，浙江省交通運輸廳其後在全省交通系統內部下發文件，指事故發生於當晚11時30分左右，造成3人死亡、1人受傷。



紹興市軌道交通集團有限公司於25日晚間證實此消息，並發布通報指，2025年9月13日23時40分許，在車輛非運營期間，紹興軌道交通2號線一期存車線保潔單位4名保潔人員穿越軌道時，被一輛返場檢修的電客車碰撞，經緊急送醫救治，3人搶救無效死亡，1名傷者經治療正在康復之中。事故發生後，公司第一時間開展人員救治、家屬安撫等工作，遇難人員善後事宜已於9月17日完成。



經初步調查，本次事故系保潔人員未按規定路徑進入行車正線區域，被返場檢修電客車碰撞而導致的生產安全事故，暴露出公司安全生產管理責任落實不到位。目前，公司正積極配合進一步調查，調查結果將及時向社會公佈。

紹興市軌道交通集團有限公司稱，對事故的發生，公司深感痛心，向遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深切慰問。公司痛定思痛，全面開展安全生產隱患排查整治專項行動，組織全員安全教育培訓，修訂完善安全生產制度，並舉一反三、整改提升，確保軌道交通安全運營。

據《新黃河》報道稱，紹興地鐵部分站點有多名保潔員證實聽聞此事，並指其中一名男傷者為2號線保潔員，與1號線一名女保潔員為親屬。據悉，該男傷者右腳受傷，目前仍在醫院接受治療，相關賠償工作尚未進行。

公開資料顯示，紹興地鐵2號線為浙江省第二條GoA4級全自動無人駕駛地鐵，於2023年7月26日正式開通一期工程，全長約10.8公里，共設9個地下車站，最高運行時速可達100公里。根據運營安排，2號線每日末班車於晚上10時30分及10時32分發車，而根據內部警示文件提示，事故發生時已屬非營運時間。

紹興地鐵。（視覺中國）

浙江省交通運輸廳安全處工作人員24日下午證實，浙江省已經對事件提級調查，強調事故具體情況將在調查完成後統一公布。按規定，調查報告需在事故發生60日內完成，並報批省政府後對外公開。

據報，紹興市政府已於事發後成立專門調查組，並展開相關工作。不過，當地地鐵運營單位紹興市軌道交通集團公司及市應急管理局至今未對事件作出正面回應。

據悉，承擔地鐵保潔服務承包商為浙江亞太酒店物業服務有限公司，目前該公司紹興分公司拒絕接受採訪。