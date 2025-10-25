江蘇景區觀光小火車疑墮海致多人傷亡　知情人：一車人被浪捲的

據內媒周六（25日）報道，近日，江蘇南通啟東市黃金海灘景區附近疑似發生觀光小火車墮海事故，造成4人遇難、多人傷亡。網友爆料稱，事故發生於10月18日，正值大風預警期間，但官方部門至今未正式回應。



多名網友向《瀟湘晨報》透露，事故涉及觀光小火車載客遊覽時遭遇惡劣天氣。一名認識遇難者的網友表示，其父親的男性前同事及另外兩人於當日遇難，「說是那天風很大，浪打上來了」。另一網友稱，其長輩同事的親人參與南通海上遊覽，一人死裏逃生，另一人不幸身亡，「一車人被浪捲的」。據了解，遇難者中一人來自南京，三人來自上海。

觀光小火車示意圖。（瀟湘晨報）

景區官方介紹，黃金海灘提供免費觀光小火車服務，從黃金海灘出發，途經恒大海上威尼斯、大江之委海之端、觀鳥平台、新湖鬱金香花海，最終抵達漁人碼頭。

10月17日，啟東市氣象台發布海區大風黃色預警：受冷空氣影響，預計17日夜間至22日，沿岸海區將出現9級以上東北大風，請加強防範。次日下午近6時，黃金海灘景區發布臨時閉園通知，未說明原因，稱開園時間另行通知。

閉園公告。（黃金海灘景區公眾號）

周六，《瀟湘晨報》記者多次致電黃金海灘景區電話，均無法接通。啟東圓陀角旅遊度假區管理辦值班人員否認知曉事故，指景區關閉是因為市裏發布了大風預警。近期不開放，具體開放時間等通知。啟東市公安局辦公室表示已反饋宣傳科室；市政府辦值班人員稱不知情；市委宣傳部電話無人接聽；連雲港派出所工作人員表示「沒接到過」，建議聯繫宣傳部門。

南通市政府辦轉介至市委宣傳部，電話無人接聽。南通市12345熱線工作人員核實後回電，建議以官方發布為準。南通市消防救援支隊同樣回應需待官方公布。

啟東市相關部門一名工作人員私下透露，據了解確有4名遇難者，一人來自南京，三人來自上海，但未提供更多細節。