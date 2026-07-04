深圳地鐵13號線北延段已通車　深圳灣口岸45分鐘可達光明城？

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6月28日｜深圳地鐵13號線北延段通車

深圳地鐵13號線二期北延段正式通車，與第一期貫通營運後，全線總長41.69公里。北延段自上屋站向北延伸至李松蓢站，全長19.25公里，設有11座地下車站。營運時間為6:30至23:00，一般車廂全程票價8元，更可以換乘1、2、5、6、9、11號線等多條路線。

深圳地鐵13號線北延段以一站一景為主題，打「地下流動美術館」，圖為新莊站站廳的《夢想花開》。（視覺中國／當代中國授權）

深圳地鐵13號線北延段站內的美術裝置，可供打卡，圖為德雅路站站廳裝罝《光塵啟程》。（視覺中國/當代中國授權）

13號線北延段由深圳灣口岸至科技園及光明科學城僅需45分鐘，串聯口岸出入境、科技觀光及光明生態旅遊。憑藉與多條路線的轉乘網絡，遊客可快速抵達世界之窗、歡樂谷、光明農場等熱門景點，大幅節省旅程時間，進一步激發深圳西部與光明區的文旅活力。

深圳新時代重大文化設施—深圳科學技術館，便坐落於光明科學城。（視覺中國/當代中國授權）

深圳地鐵13號線北延段45分鐘直達光明核心區，剛於5月啟幕的深圳國際美術館就位於光明區。（視覺中國/當代中國授權）

新路線將藝術深度融入車站，全線一站一景為主題，打造「地下流動美術館」。紅坳公園站《經緯本草》以現代纖維藝術演繹中醫文化；光明城站《逐光》用多彩光影折射片區生命力；新莊站仰望星空《夢想花開》充滿童趣；德雅路站《光塵啟程》的鏡面裝置適合打卡留影；李松蓢站《青春方程式》以彩塊拼出綠茵活力；鳳凰城站馬賽克《涅槃重生》勾勒鳳凰升騰；月亮路站《星月輝映》展現科創氛圍；上村站《城色幾何》則化為可交互的幾何座椅。

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