世界盃2026｜深圳華強北迎外商觀賽設備採購潮　AI、AR眼鏡成焦點

隨着世界盃賽事熱度不斷攀升，越來越多消費者開始着手升級觀賽設備，相關產品訂單持續增長。



在深圳華強北，近期迎來大批海外顧客專程採購觀賽裝備。在華強電子世界二層，通道內隨處可見來自世界各地的消費者，投影機、平板電腦等便攜觀賽設備已成為他們購物清單中的重點品類。其中既有為個人觀賽需求而來的買家，也有不少從事跨境零售的海外商家。

在華強電子世界二層，通道內隨處可見來自世界各地的消費者，投影儀、平板電腦等便攜觀賽設備已成為他們購物清單中的重點品類。（微博@央視影音）

華強北近期迎來大批海外顧客專程採購觀賽裝備：

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與此同時，AI眼鏡與AR眼鏡正成為今年觀賽設備市場的新焦點。佩戴AR眼鏡後，用戶無需額外屏幕，即可在視野中直接呈現高清、大尺寸的比賽直播畫面，帶來身臨其境的觀賽感受。

而搭載人工智能助手的AI眼鏡，則具備近視度數定製功能，並支持89種語言實時翻譯，可在觀賽過程中提供即時解說與互動輔助，成為球迷身邊的智能觀賽夥伴。統計顯示，自世界盃開賽以來，華強北區域接待的海外消費者數量較去年同期增長超過一成。

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