北京對台東海域劃界談判並發法律警告　學者：望日菲兩國知難而退

針對日本與菲律賓5月底宣布在台灣以東海域啟動劃界談判，中國大陸本周升級法律戰，警告日菲談判未與北京協商，構成國際不法行為。



受訪學者分析，大陸6月派遣海軍海警持續對日菲施壓，又加碼發出法律警告，旨在動用一切可能的政治外交手段阻止談判，希望兩國知難而退。



6月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。（新華社）

作為中國自然資源部下屬機構的海洋發展戰略研究所，星期四（7月2日）在官網以中英文發表法律評論，回應日菲宣布啟動雙邊海域劃界談判。

在逾2500字的中文版評論中，中國大陸官方指出，日菲5月28日宣布將啟動雙邊海域劃界，此舉牽涉大陸依據《聯合國海洋法公約》等國際法，在台灣島以東主張的大面積專屬經濟區和大陸架。

6月30日，由自然資源部海洋發展戰略研究所編制的《〈聯合國海洋法公約〉評估報告：成就、定位與挑戰》在北京發布。（中國新聞社）

評論指責日菲無視區域特定地理情況，違背國際法上主權平等、善意等原則，以及合作與克制義務，敦促兩國立即停止推進談判，積極對華展開協商。評論並警告日菲不得借海域劃界挑戰「一個中國」原則，不得以任何形式將台灣引入劃界進程，否則將是對「一中」原則的嚴重挑釁。

這份官方評論還警告其他國家，不應協助日菲或介入、支持、承認相關談判，以免承擔責任和政治風險。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江。（廈門大學東南亞研究中心）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時指出，中國升級法律戰，目的明顯是在於動用一切可能的政策工具、外交政治手段，去阻擋日本和菲律賓進行以上海域劃界協商。

南京大學國際關係學院院長朱鋒。（新華網）

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時則指出，中國官方發布法律評論是一項建設性舉措，反映了北京在維護自己的海洋權益方面，採取多樣化的行動，不只是一味通過海警、海軍等軍事上的行動，「涉及到西太平洋海洋權益問題，中方現在也顯示出兩重性，既有戰略強硬又有戰略柔和」。

朱鋒分析，日菲把中國大陸拋一邊談判海域劃界，將對北京產生三個非常大的負面影響。第一，談判結果將從法律上限制大陸海警和海軍在台灣東面的進出行動；第二，日菲如果把台灣納入談判並達成相關協議，將體現出一種變相的「兩國論」。

今年是南中國海仲裁案裁決10周年，朱鋒指出：「第三個很重要的是，現在如果他們（日菲）達成協議，並且對整個西太平洋的島礁主權，包括海洋權益劃定一種新規則，對中國將又是一個新打擊。 」

日菲啟動海域劃界談判後，中國大陸6月多次派遣海警船到台灣東部海域巡邏，並派出測量船進行海底測繪，期間還駛入由台灣控制的東沙群島限制水域，6月11日更首度進入台灣實際控制的太平島禁止水域。

中國海警東海巡航管控示意圖。（玉淵譚天）

大陸還多次派遣海警船、在靠近日本最西端的與那國島以南海域宣示主權；對此，日本多次通過外交渠道提出抗議。為應對北京施壓，日菲同時採取深化軍事關係的舉措，5月同意提升雙邊關係為「全面戰略夥伴關係」，並啟動一系列防務對話。

另一方面，台灣官方星期四（7月2日）通報，中國大陸當天在台灣周邊同時展開聯合戰備警巡與遠海長航，是解放軍首次同時執行兩項針對性軍事行動。

6月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全。（新華社）

朱鋒說：「最近的這一波（緊張）確實反映一個崛起的中國，面對西太平洋的海洋島礁和海洋權益的爭奪，確實又再進入一個新的對立和對抗的時代。」

朱鋒研判，儘管大陸已軟硬兼施明確警告，但相信日菲仍會啟動海域劃界談判，「問題是會談出什麼結果？有什麼樣的新的劃界協議？這個還很難說。目前來說確實也到了各方需要慎重考慮的關鍵時刻。」

李明江分析，中國大陸目前喊話日菲，最好結果是兩國回心轉意，就台灣以東海域劃界問題直接與北京接觸協商。但在中日、中菲關係都不佳，疊加美國因素的地緣政治局勢下，三國幾乎不可能達成劃界協議。

李明江說：「（法律戰）另外一個次優的結果，就是日菲最後沒有辦法，決定放棄海洋劃界的談判。 如果日菲這樣決定，對中國大陸來說也是一個比較好的結果，至少擋住了日菲的動作。」

李明江指出，大陸目前也在利用海域執法和其他手段對台施壓，促使台灣官方更明確站出來，反對日菲的劃界談判。

日菲宣布啟動海域劃界談判之初，台灣外交部先是通過新聞稿予以肯定，之後做出調整，也呼籲日菲考量台灣權益，並就相關議題與台灣進行協商。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

