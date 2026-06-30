日菲剛劃線　北京已把台灣東部海域做成現場

日本與菲律賓才就「專屬經濟區」（EEZ）劃界事宜要起頭談判，中國海警船就已經把台灣東部海域做成現場，以致與那國島以南現風高浪急，中日關係再多一處暗礁。



如果說6月初中國海警在與那國島以南、日本專屬經濟區內宣稱「這是中國管轄海域的例行巡邏」，被視為一次政治性表態，那麼《共同社》6月29日披露中國海警船在相關海域常態化航行，並開始為中國科考船與公務船護航，性質就已經不同——已然跳脫外交常例宣稱宣示，而是直接把「北京握有管轄權」這句話，從官式記者會現場，推進到具體座標海面。

毫不客氣說，中日關係向來不缺摩擦點，從釣魚島、東海油氣田、歷史問題、台灣問題，任何一個議題迸發都足以讓雙方關係陷入緊繃，但此次與那國島以南、台灣以東海域的變化，麻煩之處在於這不完全屬於中日之間的傳統爭議，也不完全是兩岸台海問題，更不是單純經濟意義的日菲劃界問題。日菲聯手劃線「專屬經濟區」像是刻意選在一個三不管的接縫處搞事，破壞了過去各方已知敏感，但還能靠模糊維持的某種克制。爾今，北京選擇遣派海警護航科考船，等於是在這條接縫上直接撕開日菲的「陽謀」。（延伸閱讀：日菲劃界、中國巡航：台灣東部海域成為新常態灰色戰場）

想當然爾，日本方面當然不能接受，日本官方立場表明得很清楚，日菲談判不對第三方產生法律效力，兩國依國際法處理海域邊界。綜觀東京的這套說法，問題不在法理上，而是國際政治從來不只看法條，如日菲選擇在這個時間點啟動談判，北京看到的不是技術性劃界，而是美日菲安全合作升溫之後，又要多了一層海洋秩序的制度化安排。換言之，在北京眼中，這不是兩個沿海國家要商談邊界，而是第一島鏈上的幾個節點開始互相扣合。

回頭來看，北京的反制也確實很有中國特色，既沒有第一時間派軍艦去製造高強度對峙，而是派海警船，並與科考船、公務船形成組合，這種安排的巧妙之處，正在於可以讓出招介於和平與衝突之間。再怎麼說，海警不是海軍，科考終究不是軍演，護航理所當然，與所謂交戰印象差距十萬八千里。於是乎，北京回應日菲的每一個動作都可以被包裝成行政執法、海洋調查或權益維護，不輕易落人口舌，唯一旦日積月累，仍足以改變這一片海域的常態。（延伸閱讀：軍事化戰略賦能 中國海警的新使命）

可以說，北京真正要測試的，從來不是一次行動能取得多大成果，而是反覆測試對手的反應邊界，只要第一次沒有付出明顯代價，第二次就會更自然，「一回生二回熟」，第三次就可能就地變成「例行」。

回顧過去幾年，台海已經反覆上演這種劇本，海峽中線曾經被視為某種不明文的默契，待時任美國眾議院議長佩洛西訪台後才逐漸失去原有「約束力」。再放眼金門海域也是同一套邏輯，相關海域過去有台灣方面長期執法的慣性，直至金門翻船事件後中國海警便一步步把「常態化執法」做出來。如今只不過輪到台灣以東海域，唯劇本沒有完全相同，但邏輯已然熟悉道不行：先否定舊默契，再製造新存在，最後等待外界承認現實已經改變。（延伸閱讀：金門海域常態化巡查：北京如何用海警重塑台海秩序）

6月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。（新華社）

這事態發展對日本來說尤其棘手，自日相高市早苗豪語「台灣有事，日本有事」後，中日關係跌入冰谷，但過去大半年以降，有關「台灣有事是否日本有事」還主要是外交政治語言交鋒，縱然扼殺層面已經擴及社會與經濟交流，但還不至上升到軍事層面，但隨著日菲搞事劃線「專屬經濟區」，如今北京的反制已正在變成對日本的地理壓力。

簡言之，中國海警出現在與那國島以南，不只是衝著日菲劃界而來，也是在提醒日本，台灣東部海域不是日本想任意安排、可以安心經營的後方水域。

當然，就日菲立場來看，兩國明擺著想用劃界作為來強化地緣秩序，日本想用海保維持規則，中國則遂用海警與科考船硬把自己塞進這一局中。是以，唯見每一方都說自己在捍衛國際法，每一方都說自己在維護權益，但最後被重新定義的，是台灣東部海域的日常狀態。

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

總的來說，中日關係接下來未必會因此立即失控，相信東京仍會保持「堅決且冷靜」，北京也未必想把海上摩擦升級成軍事危機，但問題是，灰色地帶最危險的地方，恰恰在於不需要失控也能改變現狀，今天是護航科考船，下月可能是更密集的海警巡航，再下月或許就是更頻繁的無線電宣示與現場驅離。

所以，這次事件真正值得看重的，不是中國海警又出現在哪裡，而是北京已經不滿足於「反對日菲劃界」這種外交表述，遂採用公務船、科考船和現場護航，把管轄權主張變成各方要去習慣的存在。