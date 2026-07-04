世界盃｜溫州商人邀禾仙夏訪華吃糯米飯　佛得角駐華大使感謝中國

世界盃16強賽中，非洲國家佛得角迎戰衛冕冠軍阿根廷，雖最終以2比3落敗，但仍贏盡讚賞與掌聲。佛得角40歲門將禾仙夏（Vozinha）更是再度「封神」全場撲出8球，包括美斯的任意球和單刀，他的社媒粉絲已從本屆世界盃前的5萬飆升至超2000萬。



6月30日，身在佛得角、來自浙江溫州的商人林傑和禾仙夏視訊連線，邀請他來中國以及入駐中國社媒平台，禾仙夏更是爽快應允。林傑還說，有計劃邀請禾仙夏來中國玩，帶他去吃溫州糯米飯。



澎湃新聞4日報道，佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在北京受訪時，感謝北京市民對佛得角給予的關注與讚賞。他直言對中國民眾釋放的友好與善意很感動，又指佛得角體育事業的進步，離不開中國的支持和幫助。



世界盃2026︱美斯與禾仙夏今仗多次正面對決。（路透社）

浙江溫州的商人林傑（左）和禾仙夏的弟弟（右）。（極目新聞）

溫州商人邀請禾仙夏訪華吃糯米飯 禾仙夏答應開通中國社交媒體

綜合《極目新聞》和《錢江視頻》報道，北京時間7月4日清晨，佛得角隊迎戰衛冕冠軍阿根廷隊，身在佛得角、來自浙江溫州的商人林傑和禾仙夏的弟弟一起觀看比賽全程，為佛得角隊加油，雖然最終以一分落敗，但他稱這場比賽非常令人感動。禾仙夏的弟弟也是一位足球門將和林傑是好友，兩人多次一起看比賽。

林傑透露，因和禾仙夏弟弟相識的原因，6月30日他和禾仙夏本人視訊連線，聊天中他有問對方之後會不會來中國以及開通中國社交媒體帳號，對方非常乾脆地回覆「好的」。

6月30日，林傑和禾仙夏本人視訊連線，邀請他來中國。（極目新聞）

禾仙夏的社媒粉絲已從本屆世界盃前的5萬飆升至超2000萬。（互聯網圖片）

另外，林傑已經計劃邀請禾仙夏及其家人來中國遊玩，雖然行程還沒有具體落實，但他說，「禾仙夏的精神令人感動，我想邀請他來中國看一下，我肯定會帶他去吃溫州的特色菜，比如溫州糯米飯」。

佛得角駐華大使：感謝中國援建體育場

據《澎湃新聞》4日報道，佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在北京受訪時，對國家隊的表現仍難掩興奮，他感謝北京市民對佛得角給予的關注與讚賞，也強調佛得角體育事業的進步，離不開中國的長期支持與幫助。

佛得角國家隊平日的訓練以及晉級本屆世界盃的關鍵賽事，都是在中國援建的普拉亞國家體育場內完成。這個體育場填補了佛得角獨立後缺乏國際標準體育設施的空白。

佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧受訪稱，體育事業進步離不開中國。（北京日報）

多羅薩里奧表示，中國除了援建體育場，還幫助佛得角完善教育體系、建設學校體育基礎設施，「中國的貢獻非常重要！」

今年適逢中佛建交50周年，多羅薩里奧列舉了中國援建項目，包括國民議會大廈、政府大樓、泡衣嶗水壩、佛得角大學新校區、平安城市和社會住房項目，甚至醫院產科大樓。

據悉，佛得角於2018年加入「一帶一路」倡議，2024年9月，中佛兩國關係提升為戰略夥伴關係。最後，多羅薩里奧還向中國朋友發出邀請，歡迎大家到佛得角旅遊以及投資。