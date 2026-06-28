世界盃｜佛得角足協：感謝中國支持當地足球　將同中國隊踢友誼賽

美加墨世界盃H組第三輪戰罷，佛得角和沙特阿拉伯0-0戰平，三連平積3分排名第二實現小組出線。賽前，佛得角足協副主席保羅·桑托斯（Paulo Santos）接受採訪時特別感謝了中國對佛得角足球的支持，並透露計劃安排與中國隊進行足球友誼賽。



世界盃2026︱佛得角首戰決賽周便成功出線。(路透社）

保羅·桑托斯和國際足聯（FIFA）主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）（左）。（上游新聞）

10人足協為世界盃籌備10年 希望中國男足重視青訓

據《上游新聞》報道，佛得角足協副主席桑托斯在接受採訪時表示，佛得角足協共10人，一名主席、九名副主席。但一線執行團隊很小，本次世界盃負責統籌工作的只有5人，此外，足協本部人力和資金十分有限，預算和歐美強隊相差千倍。但我們骨子裏不服輸。

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但保羅·桑托斯說：「佛得角人向來擅長抗爭：當年為獨立抗爭、為民主抗爭、為建設完整國家抗爭，足球領域亦如此。我們像「藍鯊」，以獨有的方式和世界頂級強隊同台競技。」

此外，被問及是否有經驗可以分享給同樣懷揣世界盃夢想的中國男足時，保羅·桑托斯稱，足球發展必須走可持續路線，根基在於本土青訓。很多國家重金引進大牌球星，卻忽視青少年梯隊和本土青訓體系，缺乏長期規劃。

中國援建了醫院和體育場 華人是摯友、兄弟

桑托斯還特別感謝了中國對佛得角足球的支持。「我們的體育場就是中國政府援建的，至今還有中國的工作人員在我們這裏常駐，負責場館燈光、場地運維等技術保障工作。

桑托斯亦指出，中國還援建了我們兩座醫院，無償援助了大批醫用物資，常年有中國的醫療隊在佛得角提供診療，「佛得角國家隊的球衣，也是當地華商供應的，華人是我們的摯友、兄弟。」桑托斯說。

此外，他亦透露，佛得角總統此前與中國駐佛得角大使共進晚餐，敲定世界盃後安排中佛國家隊友誼賽。

普拉亞國家體育場。（每日經濟新聞）

首次參賽就實現小組出線 32強將挑戰衛冕冠軍阿根廷

當地時間6月26日，美加墨世界盃H組第三輪戰罷，佛得角和沙特阿拉伯0-0戰平。由於同組西班牙1-0擊敗烏拉圭，佛得角三連平積3分排名小組第二，首次參賽就實現小組出線，成為繼2010年的斯洛伐克之後，又一支首次參賽便能小組出線的球隊。

世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏與隊友慶祝再次搶分成功。（路透社）

佛得角成功出線淘汰賽，主教練布比斯達（Bubista）披著國旗，對球隊的成就感到自豪。（Getty Images）

佛得角將對陣衛冕冠軍阿根廷，雖然對手實力強橫，但這個對決對佛得角門將禾仙夏(Vozinha)是夢想成真。40歲的禾仙夏在首輪悶和「鬥牛軍」西班牙後表示，希望有機會在今屆世盃與阿根廷和球王美斯交手，如今真的做到。

40歲的禾仙夏在首輪悶和「鬥牛軍」西班牙後，成為了國家英雄。（路透社）