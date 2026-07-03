世界盃2026｜廣西彩民競猜｢4串1｣連命中4場比分　50元搏中¥182萬

廣西一名彩民近日靠著精準預測4場世界盃足球賽的最終比分，以「4串1」玩法一次命中所有賽果，一張彩券只花他50元人民幣，竟成功抱回182萬餘元人民幣獎金，讓網友直呼「根本足球大神」。



4場比分全部命中 機率不到百萬分之一

據《九派新聞》引述廣西體彩中心公布資訊，這名幸運得主於6月29日前往辦理兌獎。中獎彩券投注金額僅50元人民幣，採用的是中國內地競彩足球「4串1」玩法，並以25倍投注方式下注6月26日進行的4場足球賽，每場都精準猜中最終比分。

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中獎的4場比賽及比分分別為：厄瓜多2比1擊敗德國、突尼西亞1比3不敵荷蘭、日本1比1戰平瑞典，以及土耳其3比2力克美國。由於4場比賽比分全部命中，高賠率相乘後再乘以投注倍數，最終單張彩券就抱回182萬餘元人民幣獎金。

據了解，這筆獎金並非靠猜中世界盃冠軍所得，而是透過精準預測每一場比賽的最終比分贏得高額獎金，其比分投注的賠率通常遠高於一般勝負或讓分玩法。所謂「4串1」屬於串關投注玩法，必須4場比賽全部預測正確才能中獎，只要其中一場失誤，整張彩券就會落空；而若投注內容為「精確比分」，難度更高。

有統計指出，若以每場比賽約30多種比分選項估算，4場比分全部命中的理論機率不到百萬分之一，因此這次中獎也被不少球迷形容為「神預測」。

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消息曝光後，網友紛紛留言表示：

「這不是運氣，是實力」

「到底研究了多久才能四場全中」

「根本足球分析師等級」



也有人笑稱，「這位廣西老鐵簡直是足球版天選之人」，對中獎者的判斷能力感到相當佩服。

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