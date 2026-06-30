世界盃｜深圳00後美女打工儲錢1年　花¥5萬睇3場波：人生重在體驗

「It's coming home, it's coming home, football is coming home.（它要回家了，它要回家了，足球要回家了。）」在2026美加墨世界盃小組賽L組第三輪英格蘭隊與巴拿馬隊的比賽結束後，來自深圳的陳小橙跟著現場幾萬名球迷一起，唱著《足球回家了》，完全沉浸於世界盃的氛圍。



剛剛工作一年，有了積蓄就決定隻身前往美加墨，這位深圳女孩說，希望趁年輕看看世界盃，也看看世界。陳小橙說：「來看比賽的球迷都來自世界各地，可能穿著『敵對』球隊的球衣，但是又和諧地坐在一起，這種融洽的氛圍讓人享受其中。」

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開賽前半個月才定行程

陳小橙是一名00後，從小跟著父親、表哥看球，慢慢也喜歡上了足球。「小時候就跟著長輩雜七雜八地看一些比賽，2014年巴西世界盃，我才算完整系統地開始看球。」陳小橙是被巴西球星奧斯卡（Oscar）「帶入坑」的，隨後她成了車路士（Chelsea，又譯切爾西）球迷，後來還成為了足球內容創作者，如今也持續跟進、更新深圳球隊的相關內容。

對球迷來說，世界盃有著難以抗拒的吸引力，對陳小橙也不例外。「我是一個不按計劃走的人。其實去年就想過去現場看世界盃，但是一直在猶豫。幸運的是，之前在香港讀書的時候，就已經辦了美國簽證，這也讓我有充足的時間考慮。後來想著，趁現在工作不算特別忙，還能抽出時間來，於是就決定去一趟。真正計劃去現場、落實買門票買機票，其實就是世界盃開賽前半個多月的事。」

陳小橙從一開始就決定只看美國紐約/新澤西賽區的比賽： 「因為我在紐約有朋友。有朋友照應，我心裏會踏實很多。」同時，她查看賽程後發現，剛好紐約/新澤西賽區有她想看的球隊和球員，於是就定下了行程。

三場比賽波飛共22,000港元

陳小橙說，去看世界盃不僅為了看精彩的比賽，還為了看自己喜歡的球員，比如英格蘭球員查禾查洛巴（Chalobah）、列斯占士（Reece Lewis James），厄瓜多爾球員摩西斯卡些度（Caicedo）等，都是效力於車路士的球員。定下行程之後，她每天空閒的時候就會到官方二手平台刷球票。

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說到自己的「刷票」過程，陳小橙笑著說：「我先是在官方平台刷到一張500美元（約3,900港元）的挪威對塞內加爾的比賽，想著可以看超級網紅哈蘭德（Erling Haaland，港稱夏蘭特）也不錯，所以就買了。在開賽前一周，刷到一張800美元（約6,300港元）的英格蘭對巴拿馬的球票，這價格其實算挺不錯的，畢竟英格蘭是奪冠大熱門，而且也在我預算範圍內，所以也買了。」

不過，陳小橙一直沒刷到厄瓜多爾對德國的球票，後來只能到一個非官方的二手平台上購買。「這場的球票花了1,500美元（約11,800港元），這個票價確實超出了我的預算。不過三場球票合計花費2,800美元（約2.2萬港元），還能接受。」陳小橙說。

「天價列車」非坐不可？

前往美國之前，陳小橙就聽說了，球迷前往紐約/新澤西大都會人壽球場（MetLife Stadium）的交通費用非常貴。原本她以為會有更省錢的方式，結果還是沒逃過那98美元（約770港元）的「天價直達列車」。

陳小橙無奈地說：「從紐約市區過去，先搭乘通勤列車抵達配套站點，再額外支付98美元，才能乘坐專屬直達球場列車。其實到了那個車站之後，也只有這種方法可以前往球場了。而且這一趟直達列車在非世界盃期間，只需要12.9美元（約100港元）。那天看英格蘭比賽的時候，很多英格蘭球迷都吐槽說，這個價格讓人很難受。」

據了解，除了乘坐公共交通前往球場，球迷還可以自行駕車前往球場，不過停車費要250美元（約2,000港元）。陳小橙笑道：「我和朋友算過，就算我們一起拼車去，算上路費的話可能比坐火車還貴。」

在紐約球場當一回「老外」

不過，糟心的交通沒有影響陳小橙的觀賽心情。她在6月23日至6月28日間觀看了三場比賽，世界盃的賽場氛圍給她留下了深刻的印象。

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陳小橙回憶說：「之前聽說今年世界盃還有很多票賣不出去，美國人不是很懂足球之類的評論。但是我三場比賽看下來，紐約/新澤西球場幾乎每場比賽都是坐滿的，這是能坐8萬人的場館哦。而且我覺得比較新奇的一點是，世界盃不會嚴格區分主客隊球迷，各國球迷混坐在一起，大家會為各自球隊助威，還挺友好的。還有不少外國人過來問我從哪裏來，要跟我合影。體驗了一回當『老外』的感覺，挺神奇的。」

這三場比賽中，厄瓜多爾對德國的比賽讓陳小橙覺得最刺激。「其他兩場比賽實力都比較懸殊，而且挪威和英格蘭兩隊都是出線無憂的，比賽比較輕鬆。但是厄瓜多爾不一樣，他們要贏德國才能出線，是一場『生死戰』。我坐在厄瓜多爾球迷群裏，看到普拉塔（Plata，港稱柏拿達）打進絕殺球，所有球員、工作人員衝到場上，球迷也沸騰了起來，真的感到很振奮。什麼時候中國隊也能有這樣的時刻就好了。」陳小橙感慨道。

現場有人穿深圳新鵬城球衣

陳小橙原本只打算看三場小組賽，然後就回國。但是看完三場比賽後，她有點意猶未盡，還想感受一下淘汰賽的氛圍。「過兩天就是法國對瑞典的淘汰賽了，我這會兒還在刷票，希望能刷出來，再看一場。」

到目前為止，陳小橙這趟世界盃之旅大約花了5萬元（人民幣），都是工作一年攢下來的錢。為了一次世界盃，值得嗎？

陳小橙的回答很理性：「如果單從性價比、對比往屆世界盃花銷來看，這筆開銷確實不划算，同樣的球票價格，在以往都能看很好的場次或者多看好幾場比賽了。但是我覺得人生重在體驗。來到世界盃，現場看世界最頂級的比賽，跟電視上看的感覺還是不一樣，比賽的競技水平也是目前國內比賽達不到的。然後就是能感受到很好的球迷氛圍，我很喜歡這種各國球迷因同一份熱愛相聚於此的氛圍。」

說到這時，陳小橙突然想起了一件事：「我在現場看到了有人穿深圳新鵬城球衣，有人穿青島海牛球衣，還有人穿北京國安的球衣，沒有人覺得有問題。這可能就是世界大同的具象化表現吧。」