中國首架大氣綜合航測機首飛成功　載機「運12F」獲中美歐認證

據中國航空工業集團消息，由中國航空工業集團及多所高校科研院所聯合研發、中國首架大氣環境綜合探測固定翼飛機平台「運12F大氣綜合航測飛機」，近日在哈爾濱平房機場成功首飛。該機具備多污染物、溫室氣體與雲水探測的集成航測能力，其成功研製將為中國區域大氣污染監測提供重要的垂直探測手段。



本次成功首飛標誌著國家重點研發計劃「大氣與土壤、地下水污染綜合治理」重點專項下，「機載多污染物及雲水化學高靈敏探測技術」項目取得重要突破。這不僅為區域大氣污染監測提供重要垂直探測手段，亦使中國大氣航測技術邁入全球領先行列。

中國首架大氣綜合航測機首飛成功（央視新聞）

據IT之家報道，「運12F大氣綜合航測飛機」項目於2024年正式啟動，由北京大學牽頭，航空工業哈飛負責大規模加改裝設計和集成工作。項目同時匯集了北京大學深圳研究生院、南京大學、浙江大學、西安理工大學、中國科學院合肥物質科學研究院，以及北京市人工影響天氣中心等國內多所高校和科研院所的科研成果。

該型機主要用於驗證國家大氣綜合航測技術，未來將為中國大氣環境綜合精準探測和有效治理貢獻重要力量。

此外，在技術層面上，該型機以運12F飛機為載機，圍繞大氣顆粒物、氣態污染物、溫室氣體及雲水物理化學等多污染物高靈敏立體探測需求，完成了60餘項任務設備的整機大規模集成加改裝工作。飛機目前具備多污染物、溫室氣體與雲水探測的集成航測能力，其探測精度和靈敏度均已達到國際先進水平。

中國首架大氣綜合航測機首飛成功。（央視新聞）

研製團隊負責人介紹，該型機預計後續將進行累計30餘小時的典型區域試飛，會在不同高度和環境下，完成任務設備功能效果的試驗驗證。

作為載機的運12F飛機，是由航空工業哈飛研製的8噸級通用/支線渦槳飛機。該機型以先進技術、突出的商載及超大空間等優勢，在同類飛機中處於領先地位。此外，該型機也是目前唯一同時取得中國民用航空局（CAAC）、美國聯邦航空管理局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）型號合格證的國產民機型號。