大灣區首台華龍一號核電機組運行發電　廣東核電裝機全國第一

4月20日，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組——中廣核廣東太平嶺核電項目1號機組投產發電，正式具備商業運行條件，預計年發電量超90億千瓦時，能夠滿足大灣區約百萬居民的年度生產生活用電需求。



編按：官方數據指出，廣東目前在運核電裝機容量達1617.8萬千瓦，全國第一。



粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組——中廣核廣東太平嶺核電項目1號機組投產發電。（羊城晚報）

此次投產的1號機組以自主創新實現了多項關鍵技術突破。機組首次應用了中廣核自主設計的HL-T67蒸汽發生器和SH-N非安全級DCS平台，主蒸汽隔離閥也實現國產化，關鍵設備全面自主化邁出堅實一步。

同時，通過一迴路注鋅鈍化技術為管道穿上「防腐衣」，有效抑制腐蝕、延長設備壽命；一二次側解耦運行則使核電站一、二迴路可單獨啓動，大幅提升檢修效率。此外，項目還首次上線數字化移交3.0平台，以三維電廠模型為載體貫通設計、採購、施工、調試全鏈條，形成一體化數據資產，實現了實體電站與「數字電站」同步建成、一體移交，以科技創新賦能核電管理。

粵港澳大灣區是中國經濟活力最強、開放程度最高的區域之一。2025年廣東全社會用電量達9589.73億千瓦時，同比增長4.93%，居全國首位。對穩定、清潔、高效的能源供給，大灣區有著迫切而持續的需求。中山大學中法核工程與技術學院院長王為教授表示：「這台機組的投運恰逢其時，為灣區高質量發展注入了確定性的基荷電源。」

據悉，太平嶺核電項目規劃建設6台「華龍一號」核電機組，分三期建設，目前整體建設工作正按計劃穩步推進。一期工程2號機組將於近日開展首爐燃料裝載工作；二期工程3號機組核島廠房已完成鋼襯里模塊三的吊裝安裝，正推進主體廠房土建施工工作；三期工程正積極開展前期準備工作。6台機組全部建成後，預計年發電量將超過550億千瓦時，每年可等效減少標煤消耗約1665萬噸、減排二氧化碳約5082萬噸。

廣東一季度全社會用電量同比增長7.57%

20日從南方電網廣東電網獲悉，今年一季度全省達2012.21億千瓦時，同比（下同）增長7.57%。