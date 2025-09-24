樺加沙逼近多個核電基地　南方電網備戰：全網保廣東，廣東保港澳

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】颱風樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港往廣東佛山前進，將於24日下午到夜間在台山到湛江之間沿海登陸。



9月23日18時，南方電網將防風防汛二級應急響應提升至一級，按照「全網一盤棋，全網保廣東，廣東保港澳」原則，制定防禦颱風策略和「災中守」「災後搶」各項應急措施，迎戰「樺加沙」。南方電網稱，公司共集結了4萬餘人的應急隊伍備戰。



中國廣核集團指出，目前中廣核各項目嚴陣以待全力以赴防禦颱風「樺加沙」，這些項目包括，大亞灣核電基地、陽江核電基地、台山核電基地、太平嶺核電基地、陸豐核電基地、防城港核電基地（廣西）等。



以正在建設的陸豐核電基地為例，9月23日，該核電基地應急指揮部及8個專項組全面運轉，有序組織停工排查、轉移人員逾1.4萬名，並確保船舶全部避風，同步強化動態監控、重點區域加固及出入管控，多措並舉築牢安全防線，全力保障人員、設備安全。

陸豐核電6號機組穹頂吊裝現場。（南方＋）

另外，9月20日到23日，陽江核電基地先後四次組織召開防抗颱風專題會議，全面部署防颱風行動，第一時間組建防水淹、冷源、水源、電源、柴油機、通信、後勤、醫療、保衛等三防應急處置組。

南方總調水新處鄧力源博士介紹，統計分析近年登陸南方區域影響較大的4個颱風，其中「樺加沙」7級風圈半徑（340-480km）接近「山竹」，登陸強度接近「天鴿」與「彩虹」，疊加天文大潮，「樺加沙」影響珠江口風暴潮增水2.8-3.3米，風雨災害強度可能將超過「山竹」。

超強颱風樺加沙掠過香港期間，沙田區有水浸及塌樹，隧道有大量積水。（陳葦慈攝）

南方電網稱，公司共集結了4萬餘人的應急隊伍備戰。除了廣東電網公司集結的3.2萬人、深圳供電局準備的4000多人搶修隊伍外，南方電網還結合颱風態勢及發展，組織廣西、雲南、貴州和海南電網公司準備6600人的應急隊伍在本地集結待命。

其中，提前安排貴州、雲南電網公司調配50台大容量應急發電車出發馳援廣東粵西地區，安排廣西電網公司第一批勘災隊伍150人奔赴粵西地區。