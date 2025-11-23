｢華龍一號｣核電基地2號機組併網發電　料投產後年發電量達200億度

《新華社》報道，11月22日9時32分，全球最大「華龍一號」核電基地——漳州核電2號機組首次併網成功，正式向電網送出第一度電。「華龍一號」批量化建設一期工程兩台機組全部併網發電。



｢華龍一號｣核電基地2號機組併網發電。（央視新聞）

據報道，漳州核電2號機組於2020年9月4日開工建設，於2025年10月11日裝載核燃料，2025年11月3日反應堆首次臨界。漳州核電2號機組首次併網發電後，經現場確認，機組狀態良好，各項技術指標均符合設計標準。後續，機組將按計劃開展系列試驗，進一步驗證機組性能，確保滿足商業運行條件。

截至目前，漳州核電1號機組已安全穩定發電超88億度，2號機組預計在年內投入商運，3、4號機組處於土建安裝階段，5、6號機組正在紮實推進前期工作。漳州核電1、2號機組投產後，年發電量預計可達200億度，可減少二氧化碳排放約1600萬噸，相當於每年減少標準煤消耗超600萬噸。

漳州核電規劃建設6台「華龍一號」核電機組。基地全面建成後，預計每年可提供超600億度的清潔電能，據估算將可以滿足福建南部地區廈門市、漳州市用電總和的75%，能夠有效改善福建省「北電南送」的電力格局。