美莎克襲廣西洪水肆虐　防城港父將嬰兒放膠桶涉水求醫｜有片

受颱風「美莎克」影響，廣西出現連續強降雨。城區多處道路出現水浸街，部分路段通行受阻。7月5日，廣西防城港防城區遭遇極端特大暴雨，城區嚴重水浸街，一名男子因着急送孩子就醫，將嬰兒放入膠桶並置於圓桌上，在積水中艱難推行。



7月5日，廣西防城港防城區遭遇極端特大暴雨，城區嚴重內澇，一名男子因着急送孩子就醫，將嬰兒放入膠桶中、置於圓桌上，在積水中艱難推行。（百姓關注）

父以桶載嬰涉水求醫 鄰居跳水相助化險

據微信公眾號《百姓關注》，拍攝者羅女士稱，圓桌在水面上搖晃不穩，眼看就要傾覆。當時她和侄子正在二樓查看自家店舖，看到這一幕後，侄子立即跳入水中幫忙，將父子二人護送至水淺處。截至7月6日11時，防城區仍維持暴雨紅色預警，救援工作持續。

拍攝者羅女士稱，圓桌在水面上搖晃不穩，眼看就要傾覆。當時她和侄子正在二樓查看自家店鋪，看到這一幕後，其侄子立即跳入水中幫忙，將父子二人護送至水淺處。（百姓關注）

《新華社》報道，廣西壯族自治區氣象局統計，7月4日6時至5日6時，廣西包括防城港在內的2市5縣份18個鄉鎮出現特大暴雨，其中不少沿海地區出現海水倒灌情況，防城港城區和東興市多處出現水浸街。

另據《南方都市報》，廣西防城港市市民陳女士表示，外面一直下雨，家裏淹水愈來愈嚴重，自己心裏也很慌，直到武警官兵們過來心裏才踏實，才感覺自己安全了。市民張女士稱，本次颱風比之前幾次都要大，「我們也沒有想到淹水這麼嚴重，一覺醒來就被困住了」。

防城港市民張女士指出，這次颱風比之前幾次都要大，我們也沒有想到淹水這麼嚴重，一覺醒來就被困住了。（央視新聞）

廣西多座水庫漫頂 廣西橫州17萬人面臨泄洪威脅

據此前報道，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，廣西東斑江部份地區更遭遇「50年一遇」洪水災害。

在距離防城港200公里外的南寧橫州市，有網民發佈影片稱，7月6日，當地六藍水庫「疑似發生坍塌」，影片中大壩一段出現缺口，水流奔湧泄下。

據《第一財經》，公開資料顯示，作為橫州市規模最大的中型水庫，六藍水庫控制流域面積195平方公里，總庫容9319萬立方米，承擔着4個鄉鎮15.73萬畝農田的灌溉任務，惠及群眾17萬人。

另據《南國早報》當天報道，當天上午11時許，六藍水庫「現場壩體出現兩處垮塌，大量洪水向下游傾瀉，庫區300餘名群眾與工作人員緊急轉移至高地避險，目前暫未收到人員傷亡報告」，但「水庫現已斷電，通信信號時斷時續，對外聯絡十分困難」。

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此外，廣西南寧橫州市官方微信公眾號「橫州發佈」7月6日發佈的消息稱，當地雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫發生險情，當天上午11時30分，市應急管理委員會將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。