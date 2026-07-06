颱風美莎克襲廣西釀2死逾5.5萬人受災 　橫州六藍水庫現50米潰口

受今年第10號颱風「美莎克」影響，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲。南寧橫州市六藍水庫7月6日上午發生嚴重險情，壩體出現兩處潰口，整體垮塌長度約50米，當地數百名群眾緊急轉移。



目前，橫州市及南寧市先後將防汛應急響應提升至一級，國家防總亦將針對廣西的防汛應急響應提升至二級，調派逾千名救援人員趕赴現場，此外，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元，支持廣西災後應急恢復。



7月6日晚21時，據官方初步統計，廣西南寧因水庫上游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已疏散4.8萬人。截至目前，公安接報因此次洪澇災害造成的死亡人數為2人。



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颱風美莎克在7月5日凌晨3點左右從越南廣寧省東部進入廣西防城港東興市，之後一路向北偏東方向移動，深入廣西腹地。（鳳凰新聞）

橫州市四座水庫發生險情 六藍水庫壩體現50米潰口

據《紅星新聞》引述「橫州發佈」消息，6日上午，橫州市六藍水庫、雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫發生險情。

其中，六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口，賓陽縣六旺水庫出現漫壩。報道指出，六藍水庫為當地最大中型水庫，總庫容9552萬立方米，始建於1958年，至今已有66年歷史。

六藍水庫為當地最大中型水庫，總庫容9552萬立方米，始建於1958年，至今已有66年歷史。（鳳凰新聞）

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另據廣西本地媒體《南國早報》報道，工作人員從庫區觀測，六藍壩體共形成兩處主要潰口，整體垮塌長度約50米。一處位於東壩頭，壩體外坡第二層完全垮塌；靠近電站的左側壩段同樣坍塌，大量洪水向下游傾瀉。

據廣西新聞網披露，橫州市水資源豐富，境內河流縱橫交錯，有大中小型水庫195座，總庫容19.039億立方米。鬱江由西向東貫穿而過，境內全長144.5公里，有大小支流402條。

六藍壩體共形成兩處主要潰口，整體垮塌長度約50米。（紅星新聞）

當地連發四道泄洪通知 仍有居民因洪水阻斷道路無法撤出災區

據悉，六藍水庫服務站自7月5日起連發四道泄洪通知。《通知》顯示當晚8時30分六藍水庫提前泄洪；7月6日凌晨2時30分，水庫水位達111.20米，超過設計洪水位0.91米，經會商將於淩晨6時全開泄洪閘泄洪。

目前，六藍水庫庫區300餘名群眾與工作人員緊急轉移至高地避險，但水庫下游的村莊受災嚴重，有村民表示，早上醒來家裏已進水，一樓所有家具被淹，最高處已淹至二樓。

緊鄰六藍水庫的獨田村村民表示，當地的村民在村委通知下已轉移至高地臨時安置，因道路被洪水阻斷，人員暫時無法向外撤離，此外，由於通信信號不暢，具體救災情況還要等一線匯總。

廣西啟動一級響應 國家發展改革委安排1億元用於災後恢復

橫州市於7月6日上午9時30分將防汛應急響應提升至一級；南寧市隨後於11時30分跟進，目前，廣西壯族自治區已成立搶險救災前線總指揮部。

同日晚18時，國家防總將針對廣西的防汛應急響應由三級提升至二級。另應廣西請求，應急管理部調派兩架翼龍無人機保障通訊，調撥應急物資；調派國家綜合性消防救援隊伍1372人、270車、140舟艇，以及中國安能集團350名專業救援力量趕赴現場。此外，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元，支持廣西災後應急恢復。

據預報，未來2天廣西東南部和北部仍將有大暴雨，西江幹流及支流柳江桂江可能發生超警洪水，支流鬱江維持超警，防汛形勢異常嚴峻。

廣西洪澇災害已致2人死亡

6日晚，廣西南寧召開防汛救災新聞發佈會，通報橫州市、賓陽縣防汛救災相關情況。

發佈會上介紹，據初步統計，廣西南寧因水庫上游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，目前已疏散4.8萬人。截至目前，公安接報因此次洪澇災害造成的死亡人數為2人。