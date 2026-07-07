兩支登山隊在新疆慕士塔格峰遭遇暴風雪 3人遇難1人失聯
撰文：吳真銘
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新疆維吾爾自治區體育局7月6日通報，7月3日至4日，兩支經國家體育總局審批的登山隊登頂慕士塔格峰，下撤至海拔約7300米時遭遇暴風雪，4名隊員失聯。
通報稱，險情發生後，國家體育總局、自治區體育局、新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州立即組織專業人員、設備全力搜救。目前已找到三名失聯人員，發現時無生命體徵，正全力搜救最後一名失聯人員。
慕士塔格峰為東帕米爾三大高峰之一
據公開資料顯示，慕士塔格峰全稱為慕士塔格阿塔（Muztagh Ata，有「冰山之父」之意），位於新疆克孜勒蘇阿克陶縣、塔什庫爾干塔吉克自治縣交界，西崑侖山脈東帕米爾高原段，與公格爾峰、公格爾九別峰並稱東帕米爾三大高峰。
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慕士塔格峰主峰海拔7546米，整座山峰發育128條現代冰川，山間遍佈冰塔林、冰洞、冰裂隙、冰湖，是國內極具代表性的冰川觀測樣本。
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