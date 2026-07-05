蘇州一家新疆自駕遭山洪　妻兒下車避險被沖走　失聯7日尋獲遺體

6月28日，江蘇蘇州的王先生與妻兒沿新疆S101「網紅公路」自駕遊，期間突遇強降雨引發的山洪，車輛被洪水沖至路邊，王先生留在車內穩住車輛，妻兒卻在下車避險時不幸被山洪沖走並失聯至今。7月5日傍晚，失聯女子的好友劉女士表示，遭泥石流捲走的蘇州母子二人已被找到，均已不幸遇難。



王先生一家三口。（紅星新聞）

王先生駕駛的車輛被山洪沖到路邊。（紅星新聞）

搜救七日在水庫下游尋獲母子遺體

據《揚子晚報》，7月5日傍晚，失聯女子的好友劉女士表示，6月28日在新疆呼圖壁縣S101省道雀爾溝段遭泥石流捲走的蘇州母子二人已被找到，均已不幸遇難。事發以來，劉女士受家屬委託，一直協助處理搜尋求助、信息對接等事宜。

溝谷下游是水庫。（紅星新聞）

據劉女士介紹，當日17時30分許，母親的遺體在下游水庫中被先行找到；約20分鐘後，孩子的遺體也被找到。此前搜救力量已對事發區域實施封路搜尋，多名家屬趕到現場等候消息。

現場找到一條破損的牛仔褲。（揚子晚報）

山洪突襲車輛失控 妻兒下車瞬間被沖走

據此前報道，6月28日下午4時許，王先生一家三口駕車行駛至昌吉呼圖壁縣S101公路97公里路段，山區突發強降雨，引發山洪。

事發路段。（紅星新聞）

王先生憶述，車輛駛入漫水路段後失控打滑，夫妻二人合力把控軚盤、踩死剎車，但抵不住湍急泥水持續沖刷，最終車輛被推向路邊十幾米深的泄洪溝。泥水遮擋全部車窗，車身傾斜，隨時可能墮入深溝，「我們擔心車直接被沖下去，才決定下車」。

當時，王先生留在車內穩住車輛，待妻兒下車後，他才鬆開剎車與軚盤並從後座撤離，但下車後已不見妻兒蹤影。直至他脫險後，才得知妻兒被沖走。