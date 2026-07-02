泰山設135km刀片鐵絲網惹議　景區：與正常遊覽路線不交叉不重疊

有網民日前反映，泰山景區周邊設置約135公里長帶刀片的螺旋鐵絲網，疑是防止遊客擅闖未開發區域。

7月2日，泰山風景區管委會表示，鐵絲網主要分布在非開放區、非遊覽區、危險地段等區域，與正常的遊覽路線不交叉、不重疊。



7月1日，泰山景區管理部門稱，設立阻隔設施主要目的是為確保防火安全和生態安全、人民群眾尤其是驢友的生命安全等。

近日，有網民發布影片稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。（微博@單車小朋）

7月2日，泰山風景名勝區管理委員會公眾號「泰山景區」發文回應稱，帶刀片的螺旋鐵絲網主要分布在非開放區、非遊覽區、危險地段等區域，與正常的遊覽路線不交叉、不重疊。根據網民反映的情況，近日景區再派人到林區一線勘察和了解。

根據《中華人民共和國森林法》第三十四條、《風景名勝區條例》第三十六條規定，兼顧防火安全、遊客安全、生態安全保障，泰山自2020年起分期進行了該隔離網建設，預留了消防救援通道、農事林業生產通道和健身休閒免費開放區域。

近日，有網民發布影片稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。（微博@單車小朋）

目前，泰山有五條合規進山遊覽路線，沿途分布了大多數自然和人文景點，廣大遊客有充分的遊覽權。

下一步，景區將組織林業、消防、環保、文旅、法律等各方面的專家進行綜合論證，本著生態、安全、友好的原則，不斷優化完善相關工作措施，進一步強化數字化、智能化應用，以更加人性化、精細化的服務管理，更好地保護泰山世界文化與自然遺產。

據此前報道，公開資料顯示，2022年泰山景區提出「天羅、地網、人哨、水盾」立體防控體系，「地網」就是這圈刀片隔離網。項目共兩期，前後配套，整個「環泰山森林防火廊道」總投入約2519.3萬元人民幣。

「泰山景區」微信公眾號曾與2022年11月4日發布文章，其中提到：沿林緣及重點防範區新建刀片刺繩隔離網135公里，有效封堵違規進山路口800餘處，實現非開放區的封閉管理，消除了「驢友」非法穿越等人為隱患，構建起無縫隙「地網阻隔佈局」。此前也曾有報道指出，隔離網主要用於預防森林火災和松材線蟲病等病蟲害。