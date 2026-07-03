女子凌晨爬山看日出行經百米高崖踩空 墮落60米後卡崖縫奇蹟獲救
撰文：吳真銘
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7月2日凌晨2時許，山西藍天救援隊接到求救稱，在太原古交角子崖，一名女子不慎從百米高近乎垂直的山崖墮落約60米後，被卡在距地面40多米高的崖壁縫隙間無法動彈。救援隊聯合當地消防、公安於2日清晨6點多將女子成功救下。
內媒《極目新聞》報道，據了解，凌晨1時許，該女子獨自前往古交角子崖涼亭等候日出，靠近崖邊行走時腳下踩空，墮落到距地面40多米高的崖壁中段，卡在崖縫中無法移動。當時女子看見崖下有人釣魚，便不斷大聲呼救，對方聽到求救聲後立刻報警。
山西藍天救援隊趙隊長表示，救援人員抵達現場後，因崖壁陡峭光滑，沒有合適位置架設救援錨點，救援人員以周邊樹木作為繩索固定支點開展作業。隨後，藍天救援隊員與消防人員一起沿繩索下降至被困女子所在崖壁位置，為其穿戴好安全設備後，合力將女子拉回安全地帶，送醫治療。
獲救後該女子意識模糊，身體虛脫，但未見明顯外傷，隨後被交由120急救人員，送往醫院做進一步檢查。趙隊長表示，他從業16年來第一次遇到這種情況，既吃驚也為女子感到幸運。
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