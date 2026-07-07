甘肅隴南發生山泥傾瀉33人被埋　已致5死仍有12人被困

據央視新聞報道，7月7日上午，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山泥傾瀉，造成33人被掩埋。截至目前，已成功救出17人。



下午15時，新華社最新報道顯示，截至7日14時50分，救援人員已累計找到21名被困人員，其中5人經搶救無效死亡。事故現場，救援人員正全力搜救其餘被困的12人。



災害發生後，應急、消防、醫療、公安、交通、電力、通信等多個部門組織救援力量，迅速開展救援，全力搜救被困人員，妥善轉移安置受災群眾，嚴防次生災害發生。

7月7日上午，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山泥傾瀉。甘肅消防救援機動總隊救援人員在山泥傾瀉現場開展救援工作。（新華社）

7月7日上午，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山泥傾瀉。甘肅消防救援機動總隊救援人員在山泥傾瀉現場開展救援工作。（新華社）

隴南市氣象台7月6日晚上8時55分曾發布暴雨橙色預警信號指出，當地武都區龍鳳已出現大雨，預計6日晚上10時至7日凌晨零時，武都區龍鳳鄉、甘泉鎮、漢王鎮、郭河鄉、黃坪鎮、佛崖鎮等部分鄉鎮將出現暴雨，累積降雨量達60毫米以上，小時雨強達到30～50毫米以上。

隴南市氣象台提醒當地民眾防範由強降水可能引發的中小河流洪水、山洪及滑坡、泥石流、城鄉積澇等次生災害。

7月7日上午，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山泥傾瀉。救援人員在山泥傾瀉現場開展救援工作。（新華社）