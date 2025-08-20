江門連續強降雨致山泥傾瀉　山邊居民樓受損　85人提前撤離無傷亡

8月18日，廣東江門市一處斜坡因連續強降雨發生山泥傾瀉，建於山邊的居民樓受損，幸未造成人員傷亡。目前，受影響的居民樓共32戶85人已全部安全撤離。



8月19日，廣東江門市應急管理局發布通報，豐樂社區網格長成林介紹，自8月以來，當地持續遭遇強降雨，山泥傾瀉等地質災害風險顯著升高。鑑於部分居民樓緊鄰山體，社區根據上級應急部門要求，不斷加強隱患巡查力度，並逐戶上門開展預警宣傳，提醒居民做好應急轉移準備。

山泥、樹木沖入居民樓內。（微信公眾號＠江門應急管理）

江門市蓬江區白沙街道建業街發生山泥傾瀉，山邊居民樓受損。（微信公眾號＠江門應急管理）

8月15日上午9時，成林在開展日常巡查工作中，發現白沙街道建業街41號居民樓旁邊山體存在山體異常險情，第一時間向屬地政府報告。接報後，市、縣兩級應急管理、自然資源、住建、城管等部門立即巡查，研判認為災害風險較高，迅速納入地質災害風險點，並於8月15日上午10時15分左右，安排受影響的41號居民樓1樓（車房）、2樓1戶2人提前撤離。

8月19日上午8時58分，41號居民樓4樓住戶報警，稱該處發生山泥傾瀉。市、縣有關部門迅速到場核查，發現41號居民樓1樓、2樓房屋受損，3樓以上無房屋受損，未造成人員傷亡。因山體部分樹木已沒有支點，存在隱患，蓬江區同日撤離了41號居民樓其餘的31戶83人。

目前，當地社區和相關職能部門正在現場有序開展清淤、排險等後續處置工作，全力消除安全隱患，保障周邊區域安全。