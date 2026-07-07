有片｜湖北龍捲風8死　倖存者：一度飛起雙腳離地，被廣告牌砸中

湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊。包括黃石、黃岡、鄂州等的出現雷暴大風，部分鄉鎮甚至出現龍捲風。



《新華社》報道，7日上午從湖北省相關部門獲悉，7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至目前，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，救援救災工作正有序開展，相關災情還在進一步覈實。



台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，一名被龍捲風吹到空中的倖存者指出，事發當時他在天橋上，突然停電了，看周圍一片黑，當時他覺得挺壯觀的，還拿出手機拍攝，想紀錄一下，「停電之後就開始刮大風，我開始往回跑，覺得風好大。」

倖存者說表示，他走下天橋，風越來越大，人突然就飛起來了，雙腳離地，接著就被飛來的一個廣告牌砸到，撞在一個圍欄上，然後又被飛來的樹樁、玻璃等物品砸到。他接著說道，「後來他好不容易爬起來，趕快找了一個最近的房子，躲了進去」。該名倖存者已被送往附近醫院接受治療，身體沒有大礙。

湖北黃岡市民邵女士接受《新京報》採訪則回憶，龍捲風來的時候，外面一整排招牌燈，剛開始是忽然一閃一閃的，就感覺不太對勁，那首先我們店裏的電腦就停了，就停電跳閘了，接著就一陣狂風過來就來不及躲了，桌子是直接飛了，找回來都碎了。

邵女士指當時外面道路上路的兩邊都是擺攤的，所有擺攤的攤位都捲飛了，有人被飛過來的鐵皮撞到或者砸到。她表示，自己是第一次遇到龍捲風，「從來沒見過這樣的事情發生，人在天災面前，大自然面前太渺小了，過後感覺心有餘悸，半天緩不過神來。」

從災後的畫面中也可以看到風勢強勁：路燈損毀，窗戶破碎，巴士站的遮雨棚被吹壞，有巴士被吹翻在地：

黃岡市黃州區20分鐘釀4死1失蹤

央視新聞報道，其中湖北省黃岡市黃州區應急管理局表示，於當晚8時10分至8時30分之間，黃州區遭遇強對流天氣，造成4人死亡、1人失聯、173人因傷住院，傷者中8人屬重症、5人危重。

黃州區應急管理局稱，受強對流天氣影響，大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損。當地269名群眾需要轉移，部份投靠親友，又或安置在賓館。災害發生後，市、區兩級政府組織3,000多人救援，涵蓋武警、公安、民兵、社區人員、志願者及消防應急隊伍。搜救工作仍在持續進行。