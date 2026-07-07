湖北黃石等多地遭遇強對流天氣　至少8死逾170人傷

湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊。新華社報道，據湖北省應急管理廳稱，截至當晚11時許，此次強對流天氣已造成8人死亡、1人失聯，災情正在進一步核實中。



湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊，當局指大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損。（央視新聞圖片）

湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊，相關部門事後組織救援。（央視新聞圖片）

新華社報道，於當晚7時至11時間，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達到13級，部份鄉鎮出現龍捲風。事發後，應急、消防、衛健等部門相關救援工作已全面展開。

黃岡市黃州區20分鐘釀4死1失蹤

央視新聞報道，其中黃岡市黃州區應急管理局表示，於當晚8時10分至8時30分之間，黃州區遭遇強對流天氣，造成4人死亡、1人失聯、173人因傷住院，傷者中8人屬重症、5人危重。

黃州區應急管理局稱，受強對流天氣影響，大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損。當地269名群眾需要轉移，部份投靠親友，又或安置在賓館。

湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊，相關部門事後組織救援。（湖北日報）

湖北東部多地7月6日遭遇強對流天氣襲擊，相關部門事後組織救援。（湖北日報）

災害發生後，市、區兩級政府組織3,000多人救援，涵蓋武警、公安、民兵、社區人員、志願者及消防應急隊伍。搜救工作仍在持續進行。