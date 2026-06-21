湖北宜昌6景點推介｜必訪三峽大壩+清江畫廊　坐船過閘體驗超震撼

前陣子我去了個地方，剛坐上車，師傅跟我嘮：「來耍哈兒（來玩嗎）？呆個幾天？」

「四五天吧」，我估個數。

師傅擺擺手，「那不得夠。我們這4個5A（景區），20個4A，40個3A，玩一周都搞不贏。」



雖然當時我半信半疑，但師傅坐實了預言家身份。四天後，我續了一晚酒店，又續了一晚酒店，把行程直接加碼到了一周！

這麼有實力的旅遊城市，少見。我也不賣關子，這座城就是國之重器「三峽大壩」的所在地，湖北宜昌。

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要說三峽大壩的名氣，比宜昌大多了。每年來宜昌參觀大壩的旅遊團不計其數，基本不存在淡季。但宜昌哪止三峽大壩呀，5A名單裏還躺着三峽大瀑布、三峽人家、清江畫廊，都是頂配景區。哪怕不逛景區，市區的0元購風景，都美得人虎軀一震。

我國幅員遼闊，不缺壯美風光，好風景卻未必等於好的旅行體驗。宜昌雙管齊下，拿了一手好牌，又打出了周潤發的水平，吃住行都沒有短板。

想要住得好，就選長江沿岸的江景酒店。我放一張航拍圖，宜昌沿江分佈，長江以東高樓林立，長江以西丘陵挺拔，一半山水一半城。一些江景酒店的落地窗，就是一幅山水畫，賞心悦目。

宜昌也是隱藏的美食大市，小吃麵食小炒全面開花。就挑宜昌最有代表性的紅油包子來說，放眼全國也少見對手（已被本人奉為「包王」，回去後立馬復購了50個）。

回到民生問題，宜昌的城市建設有多好？簡單舉幾個例子：長江沿岸十步一個觀景位，人行道車讓人，路面上看不見垃圾，公廁和家廁的乾淨程度有得一拼，而且打車起步價7塊，出行成本讓人安心。

寫到這樣的「盤靚條順」的城市，打鍵盤的手都剎不住。言歸正傳，如果你打算來這個遍地是風景的濱江城市，我建議至少安排五天以上的時間。

Day1：兩壩一峽（三峽大壩、葛洲壩、西陵峽）；

Day2：三峽人家/清江畫廊（兩個景區風景相近，可選其一）；

Day3：三峽大瀑布；

Day4-5：市區citywalk



湖北宜昌旅遊景點推薦

1. 兩壩一峽

兩壩一峽並非一個景區，而是一條由三峽大壩、西陵峽、葛洲壩串起的長江遊線。這條線路，絕對是宜昌旅遊的精華所在。

一天之內，可以打卡兩座世界級水利樞紐工程（三峽大壩+葛洲壩），乘船行於三峽最原始的峽谷（西陵峽），還能在葛洲壩體驗人在船上、船像坐電梯般抬升/下降，體驗感拉滿。

兩壩一峽遊線分「上水」和「下水」。

上水（船去車回）：從市區的三峽遊客中心碼頭上船→經葛洲壩體驗「水漲船高」→行船途中游覽西陵峽風光→抵達三鬥坪碼頭→前往三峽大壩景區參觀→返回市區。

下水（車去船回）：參觀三峽大壩景區→前往三鬥坪碼頭→坐船遊覽西陵峽風光→行至葛洲壩體驗「水落船低」→返回市區的三峽遊客碼頭。



上水船票比較搶手，這次我體驗了下水，也非常震撼！

兩壩一峽

門票：三峽大壩景交車35元/人，單程船票158元/人

購票通道：小程序「三峽旅遊」/OTA平台



A. 三峽大壩景區

三峽大壩景區是免門票的，刷身份證就能進。進入景區後，需要購買觀光大巴車票，35元（人民幣，下同）/人，一站一停，全程高效接駁。

常規參觀路線：罈子嶺→185觀景平台→三峽工程博物館→截流紀念園→返回遊客中心



第一站：罈子嶺。

罈子嶺是俯瞰三峽大壩全貌的制高點，海拔262.48米。景區很貼心，安排了4段上山電梯，主打一個登頂易如反掌。站在罈子嶺往下看，三峽大壩像一條巨龍橫卧長江，五級船閘層層排列，場面相當壯觀。

第二站：185觀景平台。

罈子嶺是俯瞰視角，185觀景平台則是和三峽大壩對視。別說，近距離觀摩這座「巨物」，壓迫感還是很強的。

第三站：三峽工程博物館。

官方來說，三峽工程博物館是世界規模最大的水電工程專題博物館。遊客角度看，我覺得這完全是一部濃縮的中國近代水利史，訊息量巨大，值得細逛。

館內有三個常設展館，三峽館、工程館、水電館。

三峽館以時間為軸，講了百年圓夢的故事。從民國時期的設想，到新中國的勘測論證，再到全國人大表決，正式動工，蓄水發電。歷史上每一個決策和動作，都記錄在這裏。

工程館非常硬核，用了大量聲光電互動裝置。比如混凝土澆築技術，升船機原理，這些工程科技都用模型做了實景還原。雖然畢業後已經把所學知識還給了老師，但不妨礙我發出感慨：不理解，但大為震撼！

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水電館展出的是中國水電的百年圖譜，我去的時候碰上閉館，沒能進去參觀，有點可惜。水電館邊上就是一個觀景台，遠遠能看到三峽大壩，拍照挺出片的。

第四站：截流紀念園。

截流紀念園類似於一個超級機械公園，大型施工機械、截流長江的巨型混凝土實物就展出在這裏，園區綠化也不錯。除此之外，截流紀念園還是距離三峽大壩最近的打卡點，很多旅遊團都會在這裏留影。

三峽大壩景區參觀時間大概需要四個小時，建議儘早從市區出發，車程約一小時。公共交通可以乘坐秭歸809路（三峽專線），從宜昌客運站直達三峽大壩換乘中心；也可以搭順風車去景區，都方便的。

B. 西陵峽

從三峽大壩景區出來，打車去三鬥坪碼約15分鐘。如果選了下水遊線，三鬥坪碼頭固定開船時間為14:00，建議13:30之前到達碼頭。

遊船的樣子，挺氣派的。

遊船一共有四層，一二層為免費坐席，三四層是收費坐席。要是一家子出來玩，可以選三樓靠窗的vip座，280元一桌，能坐六個人，贈送茶歇。要是solo旅行，強烈推薦升艙去四樓露台，40元/人，視野非常好。

都說桂林山水甲天下，我覺得三峽景色也沒在輸的。水是眼波橫，山是眉峰聚，遊人在億年地殼運動形成的產物下，飄飄然像天地間一片落葉。小與大，寬與廣，共存此時。

也不用擔心錯過必打卡點位，船行至三峽人家、西陵峽、葛洲壩這些景點時，廣播都有通報。

C. 葛洲壩

整條遊線的重頭戲，就是在葛洲壩過閘。課本上學過，建造水壩是為了防洪、航運、發電，蓄水發電就是利用水位高度差（一些勢能動能開始攻擊我的腦子）。

當船過閘時，想象進入了一個巨大的電梯倉，閘室通過注水或排水來調節水位，讓船坐着電梯平穩過渡。上水與下水的區別也在這裏，前者是水漲船高，後者是水落船底。

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人在船，船在閘，開閘後又是延綿無盡的江面，跟俄羅斯套娃似的，長焦拉回廣角，生命之外有生命。

遊船全程行駛大概4個小時，經過葛洲壩後，不復重山萬嶺，城市風光在眼前鋪開，也別有一番風味！升艙的遊客下船前能領一枚紀念幣，這個文創做得還是蠻用心的。

最後提一嘴上水遊線的時間安排，三峽遊客中心的發船時間為早上8:30，建議8:00前到碼頭排隊。要是覺得自己排行程太麻煩，可以直接報名兩壩一峽一日跟團遊，258元/人（含餐、三峽大壩觀光車票、船票），我在官方公眾號扒了一張行程表，大家可以參考。

2. 清江畫廊

首刷宜昌的遊客，大概會在三峽人家和清江畫廊兩個景區間搖擺不定，都是5A景區，有大開大合的山水和遊船體驗。三峽人家pk清江畫廊，怎麼選？

三峽人家路程輕鬆，民俗氛圍更濃厚，適合「脆皮」選手，賞風光看錶演，趣味性比較強。清江畫廊需要一定體力，輕戶外，人少景美，適合想去大自然吸氧的朋友。

我這次去的清江畫廊，避開了周末節假日，感覺一人獨享景區，體驗感非常好。

清江畫廊也有A、B兩條線路可以選，A線（聖境遊）長時間坐船，B線（影畫遊）一半徒步一半遊船，更推薦走B線。

進入景區後，首先要經過風雨樓，在這個位置可以看到隔河岩大壩。

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B線全程大概3.5公里，前半段有388級台階，戶外小白爬起來也沒什麼問題（牛喘罷了），爬完台階就到了懸崖棧道，全程視野無遮擋，山群和江水都綠得很護眼。

清江畫廊景區建設很完善，沿途設置了多個休息點，有不少拍照出片的佈置，還可以體驗土家族文化中的「摔碗酒」。

從起點徒步大概兩個小時，到達第一個碼頭「探花郎」，覺得今天的運動kpi已經達標的朋友，可以在這個碼頭乘船返回遊客中心。實話說，後半段風景還是挺同質化的，走完全程必要性不大。

第二個也是最後一個碼頭是「阮郎歸」，最晚一班船的發船時間是16:30，大家自行把控遊玩時間。

遊船有一二層座位可選，二樓戶外平台視野更好。

遊船途中會經過「仙人寨」，是個半開敞山洞。名字很仙，造型也很仙，確實像修仙之人吸收天地靈氣的地方。原本這個景點是開放的，入內有概率遇見野生獼猴，還能看到三峽懸棺。我去的時候景點正在修繕，只能乘船遠遠看一眼。

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都說清江畫廊是宜昌自己的九寨溝，我覺得這話一點沒有吹噓成分，確實美麗。

返回遊客中心，也可以逛逛景區的文創店，大多是與土家族文化相關的手工藝品，定價也合理。

清江畫廊

門票：13元/人

購票通道：小程序「三峽旅遊」/OTA平台



3. 三峽大瀑布

三峽大瀑布枯水期一般是1月到5月，6月之後去這個景區就好玩了，在山谷裏做個水霧spa，涼快避暑。

三峽大瀑布是少見能直接橫穿瀑布的景區，所以去景區前，要做好「被澆透」的心理建設。豐水期的瀑布，比依萍找她爸要錢那天下的雨還大。

穿瀑是景區的王炸項目，還是建議大家感受下大雨滂沱的滋味。景區公廁裏有收費烘乾機（18元/次），也可以額外帶一套衣服。

三峽大瀑布

門票：115元/人，觀光車往返20元/人

購票通道：公眾號「三峽大瀑布」/OTA平台



4. 濱江公園

因為太喜歡宜昌市區了，所以打算再單獨寫一篇，詳細介紹。這篇先介紹幾個我覺得不能錯過的打卡點位。

宜昌的濱江公園肯定要去的吧，上起葛洲壩，下至猇亭古戰場，延伸後全長約25公里。三亞椰夢長廊的海岸線也就20公里長，天氣晴朗的日子，宜昌就是一座「濱海城市」。

沿着濱江公園散步、騎行、或者只是坐在椅子上放空，都有種平靜的快樂。我推薦幾個適合散步發呆的點位。

濱江公園

門票：免費



A. 坐一坐

是的沒錯，地圖上真有一個地方叫「坐一坐」。這地方說白了也不稀奇，就是在面向長江的岸邊，安了幾把長椅，專門用來看落日。

誰說旅行一定要爭分奪秒，覽盡大好河山呢。我覺得在江邊等一艘船經過，也很好。

B. 江豚運動廣場

喜歡熱鬧，就來江豚運動廣場，這裏是宜昌小朋友和大朋友的城市遊樂場，也是飯後消食的好去處。

這一片聚集了餐廳和酒吧，還有一座網紅鞦韆，藍調時非常出片。

C. 夷陵長江大橋

往北方向，就是夷陵長江大橋，夜景極美。這座橋還是挺賽博朋克的，街拍攝影師會喜歡這裏。

該說不說，宜昌市民的幸福指數也太高了，像一個不存在996的城市，讓人羨慕！

5. 二馬路歷史文化街區

100多年前，二馬路就是一條繁華的商業街道，洋行、錢莊、商店沿街而建。100多年後，二馬路榮光依舊，而且變得更文藝了。

走在路上，能見到不少民國時期的建築，有的還是文保單位，老建築的肌理和年輕品牌碰撞在一起，一點也不違和。

6. 西壩大江生態步道

西壩是葛洲壩下游的一座江心島，如今仍有島民生活在這裏，既野生又有煙火氣。去年底，2.4公里的濱江廊道全線貫通，西壩也吸引了越來越多的遊客。

另外，這裏還是是長江江豚、中華鱘的棲息地。長江水質好，再加上禁漁，能看見「一保動物」的概率挺大的。

雖然今年還未過半，宜昌這座城市已經成為我心中「超出預期之最」了。趁天氣還沒有太熱，現在正是來宜昌旅遊的時候，哪怕當個江邊「快樂的街溜子」，也不虛此行。

交通：

飛機：抵達宜昌三峽國際機場，機場距離市區車程約50分鐘；

高鐵：宜昌市有2個火車站，宜昌東站和宜昌北站，兩個火車站距離市區都差不多半小時，打車很方便。

住宿：

宜昌住宿集中分佈在三個區域，高鐵站、三峽遊客中心、解放路周邊。建議非自駕遊客選三峽遊客中心附近的酒店，去各景點都比較方便。不差預算的可以選温德姆至尊、皇冠假日、阿爾·寶格麗。宜昌商旅酒店（全季、亞朵、桔子）也不少的，豐儉由人。



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