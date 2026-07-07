中國試射潛射戰略導彈　專家：展示核武威懾及攻擊美國本土能力

中國海軍一艘戰略核潛艇星期一（7月6日）中午約12時向太平洋海域試射一枚帶有訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。這是中國時隔近兩年後，再度公開在太平洋試射洲際彈道導彈，引發日本、澳洲和新西蘭等國批評。



解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

受訪專家認為，此次試射海基核導彈，與2024年火箭軍試射的陸基核導彈形成呼應，顯示中國更全面的戰略核力量，同時也對美國及其盟友形成威懾。

新華社報道稱，此次試射是年度軍事訓練的例行安排，不針對任何特定國家和目標，並已事先向有關國家通報。

澳洲外長黃英賢確認收到通知，但批評中國此舉破壞地區穩定。她說，試射發生在中國快速擴張軍力的背景下，而這種擴張缺乏本區域所期待的透明度，也未就意圖提供令人安心的說明。

試射同日，澳洲與斐濟簽署了一項防務聯盟協議，以應對中國在南太平洋地區日益增長的影響力。

日本政府針對試射回應說，在收到中國通知後，曾強烈敦促對方重新考慮這一計劃，並「對中國日益頻繁的軍事活動表示嚴重關切」。

新西蘭也對試射表達擔憂，外交部長彼得斯說：「這似乎正成為中國一種反覆出現的模式。」

中國外交部發言人毛寧星期一在例行記者會上答詢時重申，這是不針對任何特定國家和目標的例行軍事安排，符合國際法和國際慣例。發射活動也始終保持安全規範和專業操作，希望外界不要過度解讀。

中國火箭軍2024年9月曾罕見地向太平洋試射一枚東風－31AG洲際彈道導彈，引起國際社會高度關注。

去年，中國在「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。（新華社）

在去年北京舉行的「九三閱兵」上，展示了巨浪-3（中）。（香港01直播截圖）

中國沒有披露此次試射的具體型號，但通過發佈的照片判斷，應為中國目前最先進的潛射彈道導彈巨浪－3（JL－3）。

巨浪－3能運載包括核彈頭在內的多個彈頭，射程達1萬2000公里。美軍2021年曾警告，巨浪－3可能使美國本土處於中國導彈射程範圍內。中國在去年的九三閱兵上，首次公開展示這款導彈。

中國軍事評論員宋忠平向《聯合早報》指出，此次應是巨浪－3首次全程試射，它是中國海陸空「三位一體」戰略核能力裡的海基核力量，也是二次核反擊的中堅力量。

宋忠平和新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福均認為，此次發射與2024年洲際導彈試射形成呼應，顯示解放軍既有陸基發射能力，也有從戰略核潛艇發射導彈的海基戰略能力。

黎良福說：「試射也再次證明解放軍具備在第一島鏈以外開展軍事行動的能力，而這也是美日澳菲等國近年不斷加強軍事演習的區域。」

6月下旬以來，美國及盟友在西太平洋接連舉行聯合軍演，包括美日「堅毅之龍」演習；美國聯合日本、澳洲、加拿大、新西蘭等開展的「勇敢之盾2026」；以及由美國主導、31國參與的環太平洋軍演。中國則加強在西太平洋軍艦部署，頻繁穿越第一島鏈數個戰略水道，並與俄羅斯展開年度海上聯合演習。

台灣國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室受訪時說，中國這次通過巨浪－3，展示攻擊美國本土的能力，以及對美國的核武威懾。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時也指出，此次試射是對正在進行的環太平洋軍演的一種回應，意在向美國及介入南中國海事務的域外國家展示中國維護自身安全利益的能力。

沈明室補充說，中國軍隊高壓反腐導致外界猜測解放軍戰力受損。這種情況下，中國透過這樣的方式，也「展示出軍隊核心仍具決策能力，並證明作戰能力未受影響」。

094戰略核潛艇。（網絡圖片）

本文獲《聯合早報》授權轉載

