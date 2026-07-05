拼豆、Tufting成Z世代新寵　手工經濟規模達1200億｜新經濟浪潮

你玩過「拼豆」嗎？作為這兩年新興的手工藝品，拼豆深受年輕人的歡迎。然而它只是手工界中的冰山一角，在拼豆背後，一個龐大的手工經濟市場正在崛起。



數據顯示，2024年中國手工經濟規模已經突破1,200億元。那麼，手工經濟究竟為何能迅速走紅呢？



拼豆易上手性價比高 大受年輕人歡迎

在各種新興的手工藝品中，拼豆可謂是最近年輕人的「新寵」。 2025年，拼豆在主流電商平台的銷售額共計2.91億元（人民幣，下同），按年增長896.46%。淘寶將其列為2025年度十大商品，平台內拼豆相關搜索量暴漲500%。

到底甚麼是拼豆？就是將不同顏色的豆子，按模版排列成圖案，再用熨斗或燙畫機加熱定型，即可完成。那麼，拼豆憑藉甚麼特點，从一眾手工項目裏突圍而出呢？

拼豆過程難度不高，只要按圖紙將對應顏色的拼豆準確排列好，並不需要特別的技巧，反而更加需要耐心。（網上圖片）

首先是價格優勢。相比於盲盒等相對高價的情緒消費，拼豆的定價策略極具性價比。在線下店鋪，30-60元就能拼上一整天，低價吸引了更大的客群。即使是頭部品牌的拼豆也僅需5.28元/千顆。

其次，拼豆比其他手工項目簡單、入門門檻低。不像陶藝、刺繡、針織等需要技巧或美術功底，整個拼豆過程簡單、重複，幾乎不需要任何經驗，就能獲得一件完整的作品，成品可以與配件組合成吊飾、磁石貼等實用的日常物件，玩家能即時獲得成就感。

簡而言之，拼豆精準命中了當代年輕人對休閒活動的期待——不需要大量金錢或時間投入，又能帶來治愈、創作和分享的情緒價值，因此在手工市場重迅速佔有一席之地。

如今各種手工體驗店愈開愈多，客人絡繹不絕。（網上圖片）

手工經濟規模突破1200億元

如果把時間往回撥十幾年，早已有陶藝拉胚、布藝刺繡、木雕篆刻等手工經濟的常駐選手，它們構成了手工經濟最原始的雛形。

近年來，手工經濟規模大幅度增長。到2024年，中國手工經濟市場規模已突破1,200億元，同比增速高達27.3%，其中手工DIY耗材與線下體驗門店的增幅均超過30%。

數據顯示，2025年全年註冊手作相關企業6,955家，同比增長31%。手工經濟不僅為人們提供了一個情緒的安放空間，也為就業和消費注入了新活力。

一商場舉辦拼豆比賽，家長和小朋友都能參與其中，樂趣多多。（視覺中國/當代中國授權）

一年新增手作企業超7000家 產業鏈日漸成熟

近年來「萬物皆可手搓」的浪潮，把更多的手工項目帶入了大眾視野，並且構建起一條完整產業鏈，覆蓋成品、耗材、各類線下場景。

這條日漸成熟的產業鏈，以手工成品為核心載體，種類隨着時代發展愈來愈豐富，不再局限於傳統工藝範疇。

除了拼豆，近幾年還出現了流麻、奶油膠飾品、Tufting（簇絨，一種利用簇絨槍將毛線高速刺入底布的編織技術）等新晉頂流，覆蓋場景也更多元化，兼顧實用性與觀賞性。

從左至右分別是流麻、奶油膠、Tufting氈。（網上圖片、視覺中國）

支撑手工成品市場繁榮的，是精細化、專業化的耗材供應鏈，這也是手工經濟規模化的關鍵基石。

手工原材料和工具都會順應流行手工品類的細分趨勢，持續在質量和專業度上不斷升級。比如，毛線市場過去以傳統羊毛、腈綸為主，現在出現了適配Tufting簇絨槍的專用毛線，甚至還有能發光的夜光毛線；拼豆市場出現了能精準設置溫度和加熱時長的專業燙畫機，不用依賴傳統燙斗。

產業鏈的下游，延伸出了線下體驗與消費場景的全新業態。2025年，中國新增手作相關企業超過7,000家，集DIY體驗、耗材售賣、成品展示於一體的手工集合店，遍布了各大城市商圈和文創街區。

手工治癒力：情緒價值高 更是解壓良方

手工經濟爆紅，除了產業層面的發展助力，更深層的原因，是手工創作自帶慢節奏、強參與、高治癒的特質，高度契合了當代年輕人的情緒寄託與精神需求。在這個高度工業化、高效率的時代，「手工」更顯得彌足珍貴，年輕人也更願意為情緒價值買單。

線下拼豆店鋪內設備齊全，桌面還有拼豆技巧指導。（視覺中國/當代中國授權）

那麼，手工究竟如何帶來情緒上的滿足呢？心理學研究表明，做手工這種重複、專注且目標清晰的動作，極易讓人進入「心流」狀態——一種全神貫注、忘卻時間的愉悅體驗，從而暫時屏蔽外界的噪音與資訊焦慮。

手工經濟提供了一種數字虛擬世界難以企及的即時反饋機制。現代社會的年輕人身處充滿不確定性的當下，精神極易焦虑。然而，在手工界裏，每一顆拼豆、每一根毛線都能精準轉化為看得見的成果，讓人們在混亂的生活中重新找回了不確定性，並且創造獨屬於自己的回憶。

手工經濟未來該走向何方？

市場在接住手工經濟這波情緒消費需求、為新業態留足試錯空間的同時，也需要對版權爭議、材料安全等問題提起重視。

比如，一些手作商家將未經授權的形象用於製作和銷售，涉嫌侵權；一些手作材料質素不過關，環保性和安全性不足，影響體驗感的同時存在安全問題。這既損害了消費者的合法權益，也不利於行業健康長遠發展。

拼豆和Tufting氈都是相對容易上手的手工項目。（視覺中國/當代中國授權、網上圖片）

雖說行業目前仍存在諸多短板，但市場規模足以證明，手工經濟絕非一時興起的網紅潮流，而是大眾消費從實用剛需，轉向情緒價值消費的直觀體現。

未來，隨着原創保護趨於完善、玩法場景愈來愈豐富，相信手工經濟可以在市場長久紮根，持久且穩定地發展。

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