湖北強風暴雨釀災　國家三部門撥2萬件物資　發改委出資5千萬賑災

7月6日晚，湖北省東部多地遭遇強對流天氣，出現罕見的龍捲風，造成11人死亡、1人失蹤、331受傷。據央視新聞8日消息，針對湖北風雹災害影響，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向向湖北調撥2萬件中央救災物資；國家發展改革委緊急安排5000萬元（人民幣，下同）支持災後應急恢復。



7月7日在湖北省黃岡市黃州區拍攝的受災現場（無人機照片）。（新華社）

7月7日在湖北省黃岡市黃州區東湖街道物流園區附近拍攝的受災現場。（新華社）

據央視新聞報道，7月8日，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，針對湖北風雹災害影響，決定向湖北調撥折迭床、夏涼被、毛巾被、防潮墊、折迭桌凳、家庭應急包等2萬件中央救災物資，支持做好受災群眾安置救助和生活保障。

另外，通過應急物資政社協同保障機制協調中國紅十字會總會、中華慈善總會、中國鄉村發展基金會、中國紅十字基金會等向災區援助捐贈賑濟家庭包、衝鋒衣、應急食品、飲用水、熱食等生活類救災物資4萬件,支持災區妥善做好受災群眾基本生活保障。同時，協調壹基金等支持災區受損學校等開展恢復建設，統籌做好安置救助和恢復重建工作。

7月7日，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持湖北省做好風雹等災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路和學校等災後應急恢復建設，推動當地儘快恢復生活秩序。