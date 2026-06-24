有片｜新疆民宿老闆母親擅闖客房扔走寵物貓　飼主痛哭懸賞尋貓

有內地女網民爆料，她早前帶貓入住新疆伊犁一間民宿，未料民宿老闆指其母親「被貓咪抓傷」遂將牠扔出民宿，導致貓走失超過20天，至今音訊全無。

事後女網民懸賞5000元（人民幣，下同），但至今未能尋回貓。那拉提鎮政府回應指，涉事民宿已停業，將持續跟事件。



王女士貓咪被民宿工作人員扔出去。（抖音@王小玥尋找阿布版）

王女士貓咪被民宿工作人員扔出去。（抖音@王小玥尋找阿布版）

《新京報》報道，早前王女士帶貓入住新疆一民宿，6月3日她有事外出，便將貓留在房間內，但隨後民宿老闆稱其母親被貓抓傷，便將貓扔到民宿外面。

王女士不認可此說法，認為貓當時待在房間內，「貓在房間，沒有跑出去，為什麼會無緣無故抓傷民宿老闆的母親」。她已在抖音平台發布尋貓啟事，同時報警及懸賞，並聯繫專業團隊尋貓。

王女士稱，預訂時民宿顯示是寵物友好，但事後已刪除相關信息。她又稱，目前向民宿追責一事難以推進，只想先尋回愛貓。

王女士拍片講述愛貓走失過程時一度痛哭。（影片截圖）

王女士發布尋貓啟事。（影片截圖）

民宿老闆曾發文回應稱，今年73歲的母親與貓接觸過程中「發生肢體衝突，情急之下做出了不友好行為」，他願意道歉並幫助王女士尋貓，包括承擔王女士在新疆當地找尋貓的費用。

不少當地網民注意到王女士的貓被扔，紛紛在網上提供一些走丟貓咪的線索，希望可以幫到她。但截至6月24日，王女士尚未尋回貓咪。那拉提鎮政府人員稱，該民宿已停業，政府人員正協助尋貓，將持續跟進事件。