超強颱風巴威逼近　深圳迎雷雨再轉高溫　氣象台發颱風黃色預警

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／巴威／】颱風「巴威」正在向中國靠近，央視新聞報道稱，預計7月11日（週六）前後颱風巴威可能正面登陸，災害風險高防汛形勢嚴峻複雜。中央氣象台已於7月9日6時發布暴雨藍色預警、強對流天氣黃色預警和颱風黃色預警。



深圳發布稱，從雲圖來看，颱風「巴威」雲系旺盛，直徑超過1000公里，堪稱颱風裏的「巨無霸」，強度非常強，在抵達中國近海之前都能維持超強颱風的強度。



深圳近日都有局部雷陣雨，7月9日隨著颱風「巴威」靠近台灣島東北部沿海，廣東沿海季風被切斷，深圳市降雨開始減弱，7月10日到7月11日受「巴威」外圍下沈氣流影響，降水明顯減弱，深圳市高溫天氣回歸。



今年第9號颱風「巴威」正在逐漸趨向台灣島東北部沿海。(中央氣象台)

7月8日晚，今年第9號颱風「巴威」（超強颱風級）已進入中國颱風48小時警戒線，中國氣象局啟動重大氣象災害（颱風、暴雨、強對流）Ⅱ級應急響應。國家海洋預報台將於9日上午發布第一期風暴潮藍色警報，後續將升級為紅色警報。

9日上午，國家海洋預報台將針對東海南部、釣魚島附近海域，發佈海浪紅色警報；針對浙江沿岸、福建北部沿岸海域發布近岸海浪紅色警報。

據氣象部門監測預報，今年第9號颱風「巴威」正在逐漸趨向台灣島東北部沿海。受其環流影響，7月10日至11日，廣東省粵東海面、南海東北部海面風力將逐漸增大至7—9級陣風9—11級，11日梅州及粵東市縣陣風6—9級，伴雷雨天氣。

7月10日至11日，廣東省粵東海面、南海東北部海面風力將逐漸增大至7—9級陣風9—11級，11日梅州及粵東市縣陣風6—9級，伴雷雨天氣。

今年第9號颱風「巴威」正在逐漸趨向台灣島東北部沿海。

7月9日，颱風「巴威」靠近台灣島東北部沿海，廣東沿海季風被切斷，深圳市降雨開始減弱。7月10日到7月11日轉受西太平洋上的颱風「巴威」外圍下沈氣流影響，降水明顯減弱，深圳市高溫天氣回歸。7月12日前後「巴威」登陸之後，季風將再次上岸，深圳市天氣又轉不穩定。

深圳未來一周天氣預報。（深圳發布）

深圳發布提醒，近期深圳市降雨頻繁，請高度警惕持續強降雨引發的滑坡、地陷等地質災害風險，請勿在危險邊坡、擋土牆附近、河道旁等地停留。

巴威是一個巨無霸颱風。（中央氣象署提供）

深圳以東海域落實防颱風「六個百分百」措施

7月8日晚間，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室發佈關於做好颱風「巴威」防禦工作的通知，全省各部門各地加強風險研判，針對性落實防風各項措施，全力保障人民群眾生命財產安全。

通知要求，強化監測預報預警。氣象、海洋等預測預報單位要跟蹤颱風最新動態，實時監測風情、雨情、潮情變化，加強滾動會商研判，及時發佈預警信息。有關地區和部門要嚴格落實臨災預警「叫應」及跟蹤反饋機制，督促基層及時落實防禦措施，並廣泛發佈颱風預警和防禦提醒，引導群眾主動防災避險。各級防指要加強綜合會商和檢查調度，及時果斷啓動應急響應。

同時，有序組織海上防風避險。農業農村、海洋綜合執法、海事等部門和各沿海地市要加強風險研判，實時掌握海上各類船隻動態，提前組織漁船、商船及時避開可能受影響海域，強化無動力船舶、危化品船等重點船舶的安全管理。

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經綜合會商決定，深圳（含）以東海域於7月9日18時前落實防颱風「六個百分百」措施，所有海上作業漁船全部回港避風，所有漁排養殖和海洋牧場人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等禁止出海。

濱海景區、跨海航線根據情況適時關停。深圳以西海域密切關注颱風路徑變化和颱風外圍風力影響，嚴格落實海上安全生產各項措施，無法確保安全的堅決提前撤離。在浙江、福建附近海域作業漁船就近進港避風，按照當地防風指令落實防風措施。

此外，通知提醒要做好陸上安全防範。各有關地區要強化以行業部門為主導的專業排查，緊盯工棚、鐵皮屋、在建工地、塔吊、廣告牌、玻璃幕牆等防風隱患，以及中小河流洪水、山洪、地質災害、城鄉內澇、雷暴大風等安全風險，嚴格落實各項防禦措施，堅決、提前、果斷、徹底轉移危險區域人員。

從衛星雲圖可見，巴威範圍廣闊：