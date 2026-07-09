APEC｜林業部長級會議27日深圳舉辦　時隔15年中國辦生態專業會議

7月9日，國家林業和草原局在北京舉行新聞發布會宣布，2026年亞太經合組織（APEC）林業部長級會議將於7月27到28日在深圳舉辦，這是APEC「中國年」系列活動之一，也是APEC時隔15年再次在中國舉辦的生態領域的專業會議。



2026年APEC林業部長級會議，由自然資源部指導，國家林草局、廣東省人民政府、深圳市人民政府聯合主辦，主題為「共建綠色亞太，共享生態福祉」。



屆時來自APEC經濟體和APEC秘書處、國際熱帶木材組織等國際機構的高級別代表，將以「綠色發展、提質興業利民」為主線，圍繞森林保護與可持續經營、生態生計雙贏、科技創新等議題開展政策對話。會議形成的共識將為11月APEC領導人非正式會議提供林業成果。



深圳將舉辦2026年APEC峰會。

將發布「深圳城市指數UIS」

據了解，林業部長級會議期間將發布「深圳城市指數UIS」。這是全球治理倡議框架下向世界貢獻的一項國際公共產品，包括指數報告、城市診斷工具、全球獎項與標桿認證、能力建設與培訓計劃、城市峰會與對話論壇、城市數據開放平台六大產品體系，旨在以深圳為樣本，將中國城市治理的理念和實踐，凝煉上升為引領全球城市治理的標準體系，為全球城市治理提供「中國方案」。

本屆林業部長級會議搭建高層對話平台將凝聚共識、攜手行動，具有三重積極意義：一是立足全球生態治理大局，貢獻亞太智慧與方案；二是立足區域可持續發展全局，凝聚共建清潔美麗亞太的統一行動；三是打造長效多邊合作實體平台，推動務實行動落地見效。

據深圳市副市長代金濤介紹，對此次會議，深圳高度重視、精心部署，目前各項籌備工作已全面就緒。深圳近年來持續築牢生態發展底色，深入推進「山海連城、綠美深圳」建設，湧現出鯤鵬徑生態廊橋、深圳灣「為鳥熄燈」等一批人與自然和諧共生的生動案例。

黑臉琵鷺等多種珍稀瀕危水鳥是深圳紅樹林和香港米埔及內后海灣濕地的「常客」。（新華社）

值得關注的是，深圳也將科技元素深度植入會議全場景，主會場專門設置科創展區，安排嘉賓參訪智慧林業劇場，互動式展現機械人、空間數字系統等硬核裝備與技術，在森林巡護、生態監測、災害處置等多場景中的應用，讓與會嘉賓近距離觸摸深圳創新脈動，感受科技賦能生態治理的無限可能。