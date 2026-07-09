APEC｜林業部長級會議27日深圳舉辦 時隔15年中國辦生態專業會議
7月9日，國家林業和草原局在北京舉行新聞發布會宣布，2026年亞太經合組織（APEC）林業部長級會議將於7月27到28日在深圳舉辦，這是APEC「中國年」系列活動之一，也是APEC時隔15年再次在中國舉辦的生態領域的專業會議。
2026年APEC林業部長級會議，由自然資源部指導，國家林草局、廣東省人民政府、深圳市人民政府聯合主辦，主題為「共建綠色亞太，共享生態福祉」。
屆時來自APEC經濟體和APEC秘書處、國際熱帶木材組織等國際機構的高級別代表，將以「綠色發展、提質興業利民」為主線，圍繞森林保護與可持續經營、生態生計雙贏、科技創新等議題開展政策對話。會議形成的共識將為11月APEC領導人非正式會議提供林業成果。
將發布「深圳城市指數UIS」
據了解，林業部長級會議期間將發布「深圳城市指數UIS」。這是全球治理倡議框架下向世界貢獻的一項國際公共產品，包括指數報告、城市診斷工具、全球獎項與標桿認證、能力建設與培訓計劃、城市峰會與對話論壇、城市數據開放平台六大產品體系，旨在以深圳為樣本，將中國城市治理的理念和實踐，凝煉上升為引領全球城市治理的標準體系，為全球城市治理提供「中國方案」。
本屆林業部長級會議搭建高層對話平台將凝聚共識、攜手行動，具有三重積極意義：一是立足全球生態治理大局，貢獻亞太智慧與方案；二是立足區域可持續發展全局，凝聚共建清潔美麗亞太的統一行動；三是打造長效多邊合作實體平台，推動務實行動落地見效。
據深圳市副市長代金濤介紹，對此次會議，深圳高度重視、精心部署，目前各項籌備工作已全面就緒。深圳近年來持續築牢生態發展底色，深入推進「山海連城、綠美深圳」建設，湧現出鯤鵬徑生態廊橋、深圳灣「為鳥熄燈」等一批人與自然和諧共生的生動案例。
值得關注的是，深圳也將科技元素深度植入會議全場景，主會場專門設置科創展區，安排嘉賓參訪智慧林業劇場，互動式展現機械人、空間數字系統等硬核裝備與技術，在森林巡護、生態監測、災害處置等多場景中的應用，讓與會嘉賓近距離觸摸深圳創新脈動，感受科技賦能生態治理的無限可能。