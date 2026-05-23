APEC部長會議期間 日本經濟產業大臣：與中國商務部長簡單交談
撰文：林嘉敏
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在江蘇蘇州舉辦的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，日本經濟產業大臣赤澤亮正與中國商務部部長王文濤在晚宴前簡短交流，這是自去年11月中日爆發外交爭端後，兩國最高層級的官方接觸。
「我與王部長簡短交談，」赤澤亮正會後受訪表示，並補充說此次僅為非正式簡短交談，不便透露具體對話細節。會議開幕前，赤澤亮正層表示：「若有機會與王部長接觸，願就各種話題展開討論。」
日本首相高市早苗去年11月發表涉台不當言論後，中日高層級外交往來基本停滯。中方還採取多項反制措施，不僅發布提示呼籲民眾謹慎赴日，還切斷對日本關鍵稀土材料供應。
有報道指，赤澤亮正在會議期間呼籲各國「摒棄不合理出口管制」，未直接點名中方，試圖為日方處境發聲。目前，日方未證實是否正式提出雙邊會談申請，中日經貿與外交對峙狀態仍在延續。
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