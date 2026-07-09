廣西洪災數千死豬發脹浮水面 活豬搵人求救 官方嚴防漂出養豬場
撰文：林芷瑩
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受颱風及持續降雨影響，廣西多地遭遇洪水災害，南寧市賓陽縣有養豬場被水淹浸，網傳影片更顯示有大量生豬四腳朝天浮在水面，部分死豬已經發黑。賓陽縣農業農村局稱，涉事養豬場地勢較低，部分死豬已泡水2天，當地已採取嚴格管控措施，防止死豬漂離養豬場。
網傳影片顯示，大批死豬四腳朝天浮在水面，部分死豬已經發黑，不少更內臟外露，畫面觸目驚心。見有人坐船過來，有仍然存活的豬立即從死豬群中遊過來求救。
《新京報》《上游新聞》報道，7月9日，賓陽縣農業農村局稱，網傳影片反映的情況屬實，涉事養豬場地勢較低，部分死豬已泡水2天，內臟開始發酵，大部分死豬都四腳朝天及脹氣。
由於養殖場內積水嚴重，打撈和清理工作面臨極大困難。當地已採取嚴格管控措施，防止死豬漂到養豬場外面，同時派人在外巡邏，待洪水消退將以最快速度作消殺及無害化處理。
涉事養豬場位於王靈鎮，由私營養殖企業「賓陽縣晶華種養有限公司」擁有。賓陽縣農業農村局介紹，按養殖規模計算，該養殖場約有幾千隻豬死亡，但確實數字有待統計。
關於受災農戶的補償問題，工作人員稱，該養殖場採取「公司加農戶」的經營模式，若有購買保險，保險公司將會理賠；對於進行無害化處理的病死豬，國家也會有相應補助。
死豬漂浮可能引發疫病傳播，賓陽縣農業農村局工作人員表示，7月8日晚一直開會研究工作，目前正在找處置方案，「正在逐步落實」。
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