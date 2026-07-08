廣西｢世界茉莉花都｣遇洪災　瑞幸霸王茶姬原料產地　花田積水全毀

受今年第10號颱風「美莎克」影響，廣西出現連續強降雨，南寧橫州市多處水庫發生險情，水庫下游多個村鎮受災嚴重。橫州有著「世界茉莉花都」之稱，是國內最大的茉莉花生產基地，提供包括霸王茶姬、瑞幸等咖啡和茶飲店原料。



災情發生後，橫州當地種植戶表示，當前正值茉莉花發芽的關鍵期，「目前花田積水，基本上已經無法採摘。」據一位種植戶直播畫面顯示，除了近馬路邊的幾叢外，其餘茉莉幾乎全部淹沒在洪水中。



橫州為瑞幸咖啡茉莉花茶原料產地。（小紅書）

災後茉莉花田。（瀟湘晨報）

橫州為瑞幸咖啡茉莉花茶原料產地。（小紅書）

洪水導致花田「基本已無法採摘」 將直接影響產量

綜合內媒《瀟湘晨報》、《南方都市報》報道，公開數據顯示，今年今年橫州茉莉花種植面積超過18萬畝，預計鮮花年產量超過15萬噸。全球60%以上、全國80%以上茉莉原料均產自這裏。橫州市茉莉花產業服務中心工作人員黃雅芝介紹，目前茉莉產品已出口至日本、馬來西亞、新加坡等20餘個國家和地區。

全球60%以上、全國80%以上茉莉原料均產自橫州。（小紅書）

7月7日，橫州當地種植戶黃女士表示，當地家家戶戶基本都會種植茉莉花，每年4月至10月為採摘季。「受水災影響，目前花田積水，基本上已經無法採摘。前兩日，鮮花價格能賣到40多元一公斤（人民幣，下同）。」黃女士擔憂，受災將直接影響後續產量。

災後茉莉花田。（界面新聞）

災後茉莉花田。（界面新聞）

另一位茉莉花農馬女士在花田積水中直播了近一個小時。直播畫面顯示，積水逐漸淹沒路面，被淹的花田越來越多，流水的速度也越來越湍急。除了近馬路邊的幾叢外，其餘茉莉幾乎全部淹沒在渾水中。

馬女士表示，家裏從她出生起就在種植茉莉花，「家家戶戶都是依靠茉莉花掙收入。」她說，連續的將於導致基本的田間管護難以開展，茉莉花的產量和品質受到影響，收購價最低時每公斤4-6元。據馬女士稱，她在距離六藍水庫僅5公里的地方承包了一百畝花田。「我現在根本不敢過去，估摸整片花田都被淹透了。」

洪水導致花田基本已無法採摘，將直接影響產量。（抖音）

廣西水壩斷裂出現缺口，洪水狂瀉。（網傳影片截圖）

橫州為多個茶飲品牌原料產區

橫州為霸王茶姬茉莉花底原料產地。（小紅書）

橫州為瑞幸咖啡茉莉花茶原料產地。（小紅書）

據悉，茉莉花茶因香氣濃郁、價格親民，普及度最高，在傳統茶企及新茶飲品牌均有相關產品推出：瑞幸將其融入咖啡，霸王茶姬以「伯牙絕鉉」打開市場，茉莉奶白更是直接將品牌定位為「東方追香新茶飲」。多個品牌均在此佈局專屬原料產區，核心茉莉茶底原料高度依賴本地供給。

茉莉奶白援助廣西。（小紅書）

7月7日，新茶飲公益基金、中國鄉村發展基金會攜手蜜雪冰城、喜茶、茶百道等10家新茶飲品牌馳援廣西洪澇災害，助力當地恢復生產生活。