超強颱風巴威料7.11浙閩沿海登陸　體型巨大可覆蓋9個浙江

中央氣象台宣布，超強颱風「巴威」逐漸向台灣東北部沿海靠近，預計7月11日晚在福建福清到浙江溫嶺一帶沿海登陸。



中央氣象台首席預報員向純怡介紹，超強颱風「巴威」將以15至20公里/小時的速度向西北方向移動，逐漸向台灣的東北部沿海靠近；7月10日日間開始逐漸減弱，可能於11日的日間登陸或擦過台灣北部沿海；預計「巴威」將在11日晚在福建的福清到浙江溫嶺一帶沿海登陸，之後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

超強颱風「巴威」體型巨大。（微博@中國天氣）

向純怡提示，7月13日後「巴威」的移動路徑存在較大不確定性。其一，颱風在湖北、安徽、河南三省交界處附近轉向東北方向移動，進而影響北方地區；其二，颱風西行過程中能量持續損耗，逐漸減弱消失。

中國天氣網消息，截至7月9日，「巴威」維持超強颱風強度已超5天，預計進入國內24小時颱風警戒線後，「巴威」仍將維持超強颱風級別。從雲圖上看，「巴威」環流直徑仍超1200公里，雲系覆蓋面積近94萬平方公里，體型巨大，約相當於9個浙江省陸地面積。

超強颱風「巴威」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

「巴威」將帶來狂風暴雨，7月10日，台灣、福建、浙江等地將先後遭遇暴雨、大暴雨；預計7月11日，浙江、福建迎來最強風雨時段，將有成片暴雨、大暴雨，其中浙江南部、福建東北部等局地有特大暴雨。

隨着「巴威」及減弱後的低壓深入內陸，7月12日起，江南東部和北部、江漢、江淮、黃淮、華北、東北地區等地將先後出現大到暴雨，部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。