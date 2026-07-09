超強颱風巴威進行「雙眼牆置換」　台灣預14時30分發海上颱風警報

中央氣象台7月9日上午10時對巴威（Bavi）颱風發出橙色預警，預測於11日白天登陸或擦過台灣北部沿海，然後向福建中部到浙江南部沿海靠近，並於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。台灣中央氣象署表示，若路徑無特殊變化，預計今日（9日）下午2時30分將發布海上颱風警報，明天（10日）清晨發布陸上颱風警報。



台灣氣象專家吳聖宇提醒，周五（10日）晚間，暴風圈將接觸台灣陸地，11日白天將略過東北部及北部近海，暴風圈預計橫掃全台長達24小時。



巴威颱風即將侵襲台灣。（台灣中央氣象署）

巴威路徑預測。（中央氣象台）

巴威將於11日白天登陸或擦過台灣北部沿海

中央氣象台提到，巴威颱風中心今日（9日）上午8時位於台灣基隆市東南方向約1140公里的洋面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑為350-500公里，十級風圈半徑280-300公里，十二級風圈半徑100-150公里。預計巴威將以每小時15～20公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣島東北部沿海靠近，將於11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海。

巴威颱風中心預估將從彭佳嶼以北海面通過。（Facebook@天氣職人-吳聖宇）

中央氣象台發布大風預報：9日14時至10日14時，巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面、東海東部偏南海域的風力將逐漸加大到6-8級，其中台灣以東洋面的部部份海域將有9-10級大風，陣風11-12級。

巴威大風預報圖。（中央氣象台）

颱風暴風到達時間及機率。（台灣中央氣象署）

另據台灣中央氣象署指出，若颱風路徑無太大變化，預計今（9）日下午2時30分將發布海上颱風警報，陸上颱風警報則預估明（10）日清晨發布。

台灣氣象署預報科長林伯東指出，巴威颱風暴風範圍廣大，7級風暴風半徑有380公里，未來以每小時15至20公里速度朝西北西轉西北往台灣前進，目前台灣位於沉降區，天氣晴朗高溫，颱風未來預計以中颱上限至強颱下限通過北部近海，影響嚴峻，尤其明日（10日）晚間至周六（11日）影響最劇烈，各地都將迎來強風豪雨。

巴威進行第4次雙眼牆置換 氣象專家：橫掃全台24小時

目前各國預報路徑高度集中，台灣氣象署預估中心將從彭佳嶼以北海面通過，極為接近典型「西北颱」路徑，除了南部平地外，全台大部份區域都將籠罩在暴風圈內，威脅性十足。

吳聖宇指出，週六為巴威颱風影響最劇烈時刻。（Facebook@天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇指出，巴威颱風的暴風圈將於周五（10日）晚間至深夜開始接觸台灣陸地，周六（11日）白天期間中心將掠過東北部及北部近海，暴風圈預計橫掃全台長達24小時，直到週六入夜後才完全脫離陸地。

吳聖宇提醒，周六（11日）白天是颱風影響最嚴重的關鍵期，尤以中北部、宜蘭地區首當其衝，將迎來持續性的強風豪雨，南部地區亦有陣發性強風雨，花東地區則需留意焚風發生。

吳聖宇指出，目前巴威颱風雖正在進行第4次「雙眼牆置換」，強度緩慢減弱，但侵台時仍將維持中台上限至強台門檻，其暴風圈廣達320至350公里，將以「又大又強」的姿態侵襲台灣。

此前台灣氣象臉書粉絲專頁（Facebook Fanpage）「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布多頻微波衛星影像顯示，巴威颱風在清晰的眼區外圍，已發展出另一圈深層對流，正式宣告進入「雙眼牆」及「眼牆置換循環」（Eyewall replacement cycle）階段。

強颱巴威出現雙眼牆及眼牆置換循環。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

該專頁稱指出，最新觀測顯示，巴威颱風眼區依然清晰，但外圍已有另一圈深層對流逐漸發展成外眼牆，內、外眼牆之間也可觀察到明顯空隙，開始出現眼牆置換循環跡象。

不過，受到東北側垂直風切影響，目前眼牆結構已出現些許不對稱，巴威後續是否能順利完成置換，以及整體環流型態會如何重新調整，依舊是接下來的觀測核心。

氣象衛星雲圖清晰顯示，巴威颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實。（路透社）

眼牆置換象徵核心重整：有機會減弱但也可能增強

據台灣大學科學教育發展中心網站資料，雙眼牆通常發生在風速達185m/h以上、強度夠強且正在加強的颱風中。當原有的內眼牆合攏或過小，外圍螺旋雲帶便會形成第二道「外眼牆」並向內移動，逐步轉移內眼牆的水氣與角動量。

該網站指出，雙眼牆形成後，外眼牆會逐步阻斷水氣進入內眼牆，導致內、外眼牆之間出現一個看似甜甜圈的乾燥區域，氣象學上稱為「外風眼（moat）」。隨著外眼牆持續向內收縮，原有的內眼牆會逐漸瓦解，颱風便進入「眼牆置換」階段。

該網站指出，眼牆置換通常代表颱風正進行核心結構重整，在置換過程中，由於內眼牆遭破壞、新眼牆尚未完全建立，颱風最大風速多半會短暫下降，因此不少強颱都會在此階段略為減弱。不過，若後續海溫充足、垂直風切較弱等環境條件有利，新眼牆完成建立後，颱風仍有機會重新增強，甚至恢復到原本強度；反之，若環境轉差，則可能持續減弱。