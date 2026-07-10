特朗普割席章家敦稱其危言聳聽　官媒：僅靠臆想不可能讀懂中國

很多年前，一位韓國記者告訴我一句韓國諺語，「求雨，一直求到下雨為止」。這話狡黠幽默，雨早晚會下，求雨總有「顯靈」的一天，但如果是壓根不可能的事，你等一輩子它也應驗不了啊。



最近「中國崩潰論」的始作俑者章家敦有點崩潰，因為美國總統特朗普多次在公開場合表達對其不滿，7月6日特朗普吐槽他，直言其涉華言論「總是太消極」，就像「天快塌下來一樣」，純屬危言聳聽，根本不是事實。



章家敦就像韓國諺語裏的「求雨者」，從2001年他那本《中國即將崩潰》開始，心心念念二十多年「中國崩潰」，雖然一再延長崩潰的日子，但總也等不到應驗那天。說起章家敦，就讓人想起最近因搞「台獨」引起公憤而被毆的矢板明夫，以及特朗普政府另一個「反華高參」余茂春，他們身上的「共性」反映出很多深層問題。



首先他們都有著所謂中國背景，曾受益於中國，但最後都選擇反華以遞交「投名狀」。章家敦的父親是江蘇人，他本人是出生於美國的混血兒，因其華裔身份他曾被派往香港、上海等地工作多年，積累了一些名望。矢板明夫原名荊濤，他父親是二戰日本遺孤，是中國人將其養育長大，遷回日本後，矢板明夫也是靠著「中國通」身份混跡媒體之中。余茂春本來是個地道的中國人，公派出國留學後，一步步滑向可恥的反華立場。

章家敦。（網絡圖片）

他們從不感恩中國背景為其帶來的資源，反而滋生出「皈依者狂熱」，想通過拼命反華表明自己對所在國的忠誠，以求真正融入，章家敦曾承認年輕時他就恨不得自己是個白人。如果說反華是他們的「一根筋」，那麼「中國要麼會崩潰，不崩潰就會帶來威脅」，就是他們的「兩頭堵」。

而恰恰是這種扭曲的身份和心態，決定了他們炮製出的「中國崩潰論」必然會崩潰。這些人因其中國背景被當成「中國問題專家」得到關注，事實上他們早已不了解中國。中國正在探索的是一條前所未有的全新發展道路，既吸取了人類既有經驗，又不照搬任何模式，而是同中國的實際緊密結合。要真正理解中國，需要正心誠意，如實全面持續深入地研究，才能明白中國何以有今日。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

特朗普公開批評章家敦｢涉華言論太消極｣：中國威脅論純屬危言聳聽

章家敦之流一再預測失敗，原因不僅在於立場錯誤，更在於其水平低下，他們一心只想反華牟利，無暇也不願正視一個真實中國，僅靠臆想根本不可能提供出有真知灼見的「中國問題」對策。

比如去年特朗普發動「關稅戰」時，他就鼓吹要對中國加征600%關稅，如此荒謬的建議根本不考慮這會給美國帶來什麼後果，最近他又煽動封禁TikTok，卻忘了特朗普大選獲勝，正是得益於TikTok。去翻翻他們過往的言論就會發現，與其說他們是政策顧問，不如說是在情緒輸出，根本觸碰不到中國問題的實質，遑論給出什麼高見，這種所謂顧問能有什麼價值？

特朗普割席「中國問題專家」章家敦。（X）

所以特朗普最近公開與其「割席」，是必然結果，畢竟誰會被騙二十多年而不清醒，某種程度上這也說明美國高層的對華政策正更加務實，那種寄希望於「中國崩潰」的幻想，在中國崛起的事實面前已經開始破滅了。抱持「中國崩潰論」，美國的對華政策只會立足於不切實際的敵對圍堵，而接受中國崛起的事實，美國才可能以合作共贏的方式與中國相處，這時候美國需要的是真正懂中國的專家，章家敦之流淪為喪家之犬，指日可待了。

本文轉載自北京青年報旗下微信公眾號「團結湖參考」授權刊載，原標題為《章家敦被割席，靠臆想不可能讀懂中國》。

