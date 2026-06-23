特朗普料今年11月深圳出席APEC　將成首位任內訪問廣東的美國總統

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）稱，他將在今年（2026年）內再次到訪中國。此前他曾表示，「習近平主席9月會來這裡（美國），但我們也將再次回訪中國，參加一個在中國舉行的大型會議」。特朗普此前已表明有意到深圳參加亞太經合組織（APEC）峰會，該峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。



有分析指，若特朗普成行，將改寫中美數十年外交紀錄，成為首位任內訪問廣東的美國總統。



從1972年尼克遜（Richard Nixon）訪華開始，歷任美國總統在中國的足跡，多集中在北京和上海。1998年克林頓訪華時，去了桂林。2016年，浙江杭州主辦二十國集團（G20）峰會，奧巴馬成為座上賓，但從未有美國總統在任內訪問過廣東，特朗普很可能填補這個空白。

2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

特朗普6月19日在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地參加一項活動時提到，我們將有很多出訪行程，我們會去土耳其，「今年內某個時候，我們還會再次訪問中國。」

國家主席習近平今日（11月1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行，這將是中國第三次主辦APEC峰會。此前《香港01》曾報道，會議舉辦地點為位於福田區的香蜜湖國際會議中心。

國家主席習近平在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。（Reuters）

香蜜湖國際會議中心。

香蜜湖國際會議中心，全稱深圳國際交流中心，是位於福田區香蜜湖北區的一個大型項目，屬於香蜜湖片區「一館三中心」的標誌性建築之一。項目總用地面積約20萬平方米，總建築面積約45萬平方米，總投資約150億元人民幣。

它將作為國家元首級別峰會的舉辦地，是一個集首腦峰會、國際會議、大型企業商業活動、展覽、住宿和餐飲等多種功能於一體的覆合型高端交流平台。