十年，台海「統獨較量」的分水嶺？︱張鈞凱專欄

中國共產黨成立105周年大會7月1日在北京舉行，習近平發表重要講話，台灣問題當然是不可或缺的一個環節。儘管有人視為「例行公事」，但倘若與建黨95周年、100周年的用字遣詞進行比較，並輔以客觀形勢的變化，仍能從中看到北京對台大政方針在認識上的細微轉變，觀察出「統一進程」走到了哪個段落。



從「反獨」到「促統」？

回顧10年前的建黨95周年大會，台灣問題在習近平的講話中，用了兩個段落進行表述。在強調「推進祖國和平統一進程、完成祖國統一大業，是實現中華民族偉大復興的必然要求」後，進而提出「和平發展」在兩岸關係中的重要性，同時重點表態「堅決反對『台獨』分裂勢力」。

5年前的建黨100周年大會，台灣問題的表述已濃縮為一個段落。在163個字當中，突出了「解決台灣問題，實現祖國完全統一」是中共「矢志不渝的歷史任務」，「是全體中華兒女的共同願望」。習近平更以強硬的語氣擺明態度，「堅決粉碎任何『台獨』圖謀」，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心」。現場群眾對這段話投以最為熱烈的掌聲，掀起現場高潮，體現了中國人民的民意所在、民心所趨。

從2016年到2021年，短短5年的時間，已經能看出中共對於解決台灣問題的戰略重心轉移，從「反獨」、「防獨」，進一步往「和平促統」的方向邁進，並且拉高到了中共「歷史任務」的層次。特別是「完全統一」4個字的出現，更加說明了北京對於統一「徹底性」與「全面性」的體會與貫徹。

2021年7月1日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在天安門城樓上出席「慶祝中國共產黨成立100周年大會」並發表講話。（新華社）

再經過5年的時間，2026年建黨105周年大會，習近平重申了「歷史任務」與「共同願望」。在「反對外部勢力干涉」的同時，明言「堅定推進祖國統一大業」。對於「外部勢力」的拒止，成為了國際大氣候轉變下的新挑戰；「祖國統一」則由「進程」轉換為「大業」，表示統一不只已是「現在進行式」，更是必須也必然實現的事業與志業，帶有更為強烈的使命擔當。

由此可見，在10年的時間當中，北京對台從「反獨」側重到了「統一」，在與台獨鬥爭的同時，「統一」的推進已經「在路上」，而且不斷地往「實現大業」的目標靠近。至於「和平」兩字的消失，並不代表「武統」成了唯一手段，反而是表明了實現統一手段的多元性與靈活性，包括消除統一道路上的種種路障。

中華民國的「台獨化」？

相對於此，從2016年到2026年的10年，台灣方面則是民進黨全面執政，乃至長期執政的局面。在這10年當中，體現兩岸同屬一中的「九二共識」被拒絕、毀棄，取而代之的則是在「中華民國台灣」名義下，從「兩岸互不隸屬」往「兩國互不隸屬」的「新兩國論」推進。換言之，從蔡英文到賴清德，民進黨政府在這10年之中著力進行的，便是「沒有台獨之名的台獨」，也就是「中華民國台獨化」的進程。

在馬英九執政的2008年至2016年，由於「九二共識」是兩岸之間的政治互信基礎，台灣民眾多少還能了解台灣問題的複雜性，包括歷史遺留如何形成兩岸同屬一中的格局，兩岸關係為何不是「國際關係」等等。馬英九所強調的「一國兩區」，仍然發揮了一定的效果與作用。

2026年5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣「總統府」提供）

然而，自2016年之後，台灣民眾在兩岸認知上起了非常大的轉變，認為「中華民國」與「中華人民共和國」就是互不隸屬、乃至相互對抗的「兩個國家」。兩岸同屬一中的法理事實，逐漸被「兩岸兩國」的政治宣傳所取代。因此，當賴清德用規範「外國人」的《國籍法》來處置陸配參政權時，多數台灣民眾既無法理解其偷渡「台獨」的機心所在，更認為理所當然。當賴清德在各個場合宣揚「兩國互不隸屬」，多數民眾反而認為國民黨方面所言「兩岸非屬國與國關係」才是「謬論」。

民進黨花了整整10年的時間，完成了台灣民眾兩岸定位認知，以及法律規範適用性的「台獨轉軌」，這是一場無聲無息的「台獨革命」。許多人在西裝領口別上了青天白日滿地紅旗幟胸章，並不是因為他們還有「中國情懷」，而恰恰是為了突顯「這個國家」與中國大陸之間的「兩國區隔」。這就是為什麼賴清德這位「務實台獨工作者」，敢於表明「台灣已經是一個主權獨立的國家，不會另外宣布台灣獨立，在憲法上的名稱叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬」的根本原因。

重建兩岸一中台海秩序？

不過，蔡、賴的「中華民國台獨化」看似「建國已成」，實則上「台獨」反而已被「一中現實」團團包圍。賴清德連要出訪非洲友邦，周邊國家都因「一中」而取消航線，致使他只能用「偷渡外交」的方式來「精神勝利」。連靠著同意「台灣代表處」掛牌的立陶宛，今日只能吃下後悔藥，承認此乃巨大的「戰略錯誤」。更重要的是，在中美大國博弈的態勢下，美國正在從「不支持台獨」轉向「反對台獨」，特朗普（Donald Trump）一番「不希望有人走向台獨」的明確表態，在「台獨」問題上的「戰略清晰」，更是對民進黨政府的一大重擊。

與此同時，2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）執意訪台，美台關係看似一夕躍進，但在客觀效應上，卻給了「統一進程」與「統一大業」提供了絕佳的機遇窗口。歷次解放軍的「圍台」軍演，沒收了「台海中線」；大陸海警船的執法巡查，打破了台灣單方面劃設的「禁限制水域」。而近日陸方海警與海巡聯手挺進台灣東部外海，形成了「近海治理模式」，更是在國際法理上，將中國大陸對於台灣的實質管轄權，從台灣海峽延伸到台島以東。不需要出動「東風快遞」，北京小步並進的統一進程，從現實時空上重新構築了兩岸一中的台海秩序，破除了美國「第一島鏈」的封鎖，反倒是把「台獨」封控、困死在台灣島內。

從民調上面來看，儘管台灣民眾「中國人」與「台灣人」認同的差距在拉大，統獨的趨勢也是獨高於統。但「維持現狀」比例的激增，說明了可見的統一終局形成了前途焦慮，民眾開始認知「主觀願望」與「客觀現實」的差異，而且前者正在被壓縮，後者則不得不直面以對。10年的時間，北京的統一進程帶來了「緩釋」的效果；而民進黨的「中華民國台獨化」，則應驗了「急獨就是急統」的說法。統、獨孰消孰漲？只能說這10年確實是一個明擺在眼前的分水嶺。