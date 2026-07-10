廣西洪災39死｜大疆無人機吊人救援惹議　網民：救人才是最高原則

受颱風「美莎克」影響，廣西多地遭遇暴雨及洪水侵襲，官方和民間的救援隊伍出動無人機參與救援，運送物資，還出現無人機「吊人」的畫面。7月7日，橫州市一槽罐車在橫州市雲表鎮被困洪水中，消防救援人員利用無人機吊起受困司機，成功助其脫險，影片在網絡上廣傳，引發熱議。



今年3月，有重慶飛手違規操作大疆農用無人機吊人上山被大疆吊銷其操作照，但此次多數輿論支持「原則上不能載人，但人民就是原則」，該詞更登上微博熱搜，許多網民則表示「救人是最高原則」，並稱看到無人機出動救援的場面「非常感動。」



據內媒報道，7月7日廣西橫州市雲表鎮旺莊村積水2米多深形成「孤島」，一位村民因慢性疾病復發急需就醫。民間公羊救援隊出動大載荷運載無人機結合舟艇通過「空中提吊（吊人）」的方式成功轉運了該被困病患。

公羊救援隊工作人員則稱，「原則上只有在特別危急的情況下才會用無人機送人。」

官方和民間的救援隊伍出動無人機參與救援，運送物資，還出現無人機「吊人」情形。（財新網）

官方和民間的救援隊伍出動無人機參與救援，運送物資，還出現無人機「吊人」情形。（財新網）

官方和民間的救援隊伍出動無人機參與救援，運送物資，還出現無人機「吊人」的畫面。（影片截圖）

7月7日，橫州市一槽罐車在橫州市雲表鎮被困洪水中，消防救援人員利用無人機吊起受困司機，成功助其脫險，影片在網絡上廣傳，引發熱議。（影片截圖）

據《財新網》報道稱，大疆在2026年4月發布新款農業無人機，最大載重量達到200公斤，可以吊起兩名以上成年人。大疆方面則強調，在緊急情況下，如受困者隨時面臨被洪水衝走的危險，經現場應急指揮部門批准，飛手可使用無人機執行人員轉運任務。相關負責人稱，目前無人機在人員轉運方面較為謹慎，實際救援中主要承擔物資運輸任務。

此外，有網民則分享大疆發布的關於橫洲水災期間「應急救援售後保障的」通知，通知提到對於參與廣西洪災救援的無人機給予專項售後服務和免費維修，此外，廣西橫州當地的人機救助微信群中也有大疆的售後負責人，他稱會24小時營業支持無人機的售後和維修服務，確保無人機能投入救援。

大疆發布的關於橫洲水災期間「應急救援售後保障的」通知。