有片｜廣西洪災逾萬師生被困　「救援航母」撤離千人學生激動落淚

受颱風「美莎克」殘餘環流影響，自7月6日以來，廣西貴港市遭遇持續強降雨，其中貴港市西江教育園區淪為澤國，部分樓棟低層區域被淹，校園積水最深達7米，約1.2萬名師生被洪水圍困，且陷入斷水斷電、物資告急的困境，有學生甚至在網上求助和徵求物資，個別中學班級出現「22個男生分吃10個饅頭」。



為儘快疏散被困師生，自8日下午5時起，中國安能救援隊派出動力舟橋增援。該款舟橋自帶動力，甲板長達60米，承載力逾60噸，單次可安全轉運500人，也被稱為「水上救援航母」。被困師生陸續通過「水上救援航母」被轉移至安全地方，有被獲救的學生激動表示，「看到這個船就落淚了！」



廣西貴港市遭遇持續強降雨，貴港市西江教育園區淪為澤國。（微博@迷彩的格調你的味道）

為儘快疏散被困師生，自8日下午5時起，中國安能救援隊派出動力舟橋進場增援。（微博@迷彩的格調你的味道）

該款舟橋自帶動力，可快速搭建形成水上作業平台，單次可安全轉運500人，也被稱為「水上救援航母」。（微博@迷彩的格調你的味道）

廣西多地出現洪澇災害，貴港市西江教育園區部分樓棟低層區域被淹，園區道路被四五米高的洪水淹沒。綜合《中新周刊》和《上游新聞》報道，西江教育園區聚集多間寄宿學校，由於學校尚未放假，每所學校都有數以千計的師生被困，共約12000人被洪水圍困，大多為未成年的中學生。

廣西貴港近萬名師生被洪水圍困。（互聯網圖片）

當地水深甚至到達學生腰部。（互聯網圖片）

有學生稱，洪水大約在7月6日上午出現，水位迅速上漲，超過兩層樓高度。有老師表示，「洪水上漲很快，20分鐘左右一樓的水就已漫到膝蓋。水勢很急，人幾乎都要被沖走。」

因淹水導致園區停電斷水斷糧，不少學生甚至在網上求助、徵求物資，有學生透露「我們只能挨餓、睡覺」，因園區食物較少，有中學班級22名男生分吃10個饅頭。也有受困學生親屬稱，自7日以來，每名學生只能領到兩個麵包或一瓶礦泉水，因停電有學生手機關機，陷入失聯狀態。

報道指，園區積水最深處已達7米，雖然外界試圖運送物資支持但極為困難。而此前沒有充足船艇進行大規模轉移，受困師生須依靠救援人員透過橡皮艇、無人機運送飲水、乾糧和罐頭。

面對嚴峻災情，自7日起，解放軍及消防部隊出動逾100艘橡皮艇趕赴現場搜救。惟橡皮艇每艘只能載客不足10名學生，轉移進度緩慢。

當晚7時，第一輛「水上救援航母」駛入校園開始轉運被困師生。（微博@迷彩的格調你的味道）

7月8日晚，水上救援航母在貴港教育園已轉運1000名師生。（微博@迷彩的格調你的味道）

為加快疏散，中國安能救援隊於7月8日下午5時起，派出動力舟橋進場增援。該款舟橋自帶動力，可快速搭建形成水上作業平台，甲板長達60米，可快速變形，合體或展開，承載力逾60噸，單次可安全轉運500人，也被稱為「水上救援航母」。當晚7時，第一輛「水上救援航母」駛入校園開始轉運被困師生。

看到「水上救援航母」入場救援，不少學生歡呼沸騰，有獲救的廣西物流職業技術學院學生甚至激動落淚「看到這個船就落淚了，非常激動！」。

被困師生坐上「水上救援航母」後，再經當地政府安排坐大巴到安全地方休息，已有學生被家長接走。7月8日晚，「水上救援航母」在貴港教育園已轉運1000名師生，9日救援工作仍有序進行中。

據了解，中國安能集團公司是國家防減救災委、國家防總、國務院抗震救災指揮部成員單位。廣西災情發生後，中國安能集團第一時間啟動應急響應機制，從各地組織專業救援力量350人，攜帶通信偵測、內澇排水等130台（套）專業裝備，緊急馳援廣西。